PSG : Scandale, la France a touché à Lionel Messi

Par Guillaume Conte

Le Paris Saint-Germain a fait venir Lionel Messi et Sergio Ramos, deux immenses stars de la Liga, l’été dernier.

Deux coups salués unanimement même si après une moitié de saison, la déception est grande. Sergio Ramos n’a même pas disputé 10 matchs, loin de là, et il n’a pas joué la moindre rencontre de Ligue des Champions. Y compris face à son ancien club. De son côté, Lionel Messi semblait montrer une certaine montée en puissance après ses débuts difficiles et son mois de janvier freiné par un Covid plus sérieux que prévu. Même s’il a essayé de porter le danger contre le Real, l’Argentin n’a pas été décisif, et c’est là-dessus qu’il était attendu en particulier. En plus de cela, l’attaquant du PSG a vu son pénalty être repoussé par Thibault Courtois, ce qui l’a empêché de sauver son match face au Real.

Les notes sous la moyenne sont tombées, et les critiques ont comme souvent été sans pitié dès le coup de sifflet final. « Un joueur comme Messi, avec le statut qu'il a, c'est dramatique de rater un penalty, c'est la réalité, même si ça peut arriver à tout le monde. Mais lui, par rapport à ce qu'il amène au PSG depuis sept mois, il n'a pas le droit », a notamment balancé Jérôme Rothen, alors que les supporters parisiens attendaient le réveil de Lionel Messi pour cette rencontre phare. Ce ne fut pas le cas, même si en Espagne, et notamment du côté du Barça, on tient à défendre le septuple Ballon d’Or. « En étant à Paris et Messi, c'est normal qu'il y ait des critiques si les gens ne se concentrent que sur le penalty. Je lui souhaite le meilleur, il est le meilleur footballeur de l'histoire sans aucun doute. Il aura toujours des détracteurs », a prévenu Xavi, l’entraineur du Barça et ancien coéquipier de Lionel Messi, qui sait que l’Argentin est habitué à gérer les critiques, même s’il est rare que son niveau de jeu, ou au moins son côté décisif, soit remis en cause.

Agüero très remonté contre la France

En tout cas, au pays, il est toujours impossible de s’en prendre à Lionel Messi, et ce sont les médias français qui ont pris cher pour Sergio Agüero, l’un de ses grands amis et coéquipier en équipe nationale pendant de longues années. « Quelle merde ce penalty de Leo, la p… de sa mère. En plus de ça, Leo a bien joué, a cassé des lignes. Ce n’est pas parce que c'est un ami, mais parce qu'il a joué fort. Il était bien et très actif. En France, les magazines et les journaux l'ont tué. Ce sont des connards. J'ai eu une interview avec un magazine français. Mais j’ai dit: "Non, parce que je soutiens Lio Messi". Point. Alors au revoir, à bientôt. Maintenant, je suis en colère », a prévenu l’éphémère attaquant du Barça qui a du mettre un terme à sa carrière pour des problèmes cardiaques l’an dernier. Si le PSG a du mal à reconnaitre Lionel Messi, ses longues années au plus haut niveau lui permettent d’avoir toujours autant d’ardents défenseurs hors de l’hexagone.