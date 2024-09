PSG ‍: Safonov pour 20ME, il accuse Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Titulaire dans les buts du PSG contre le Stade Rennais, Matvey Safonov a montré encore une fois ses limites même s'il n'a pas été catastrophique non plus. Les conditions de son transfert à Paris interpellent quand même.

Gianluigi Donnarumma n'étant pas encore à 100% physiquement, Luis Enrique avait titularisé son gardien de but russe pour la réception de Rennes vendredi soir au Parc des Princes. Face à une formation bretonne peu inspirée pendant 75 minutes, Matvey Safonov n'a pas eu énormément de travail, mais quand cela s'est réchauffé, ses interventions n'ont pas été enthousiasmantes, même si le portier russe n'est pas répréhensible sur le but encaissé sur penalty.

Alors forcément, son recrutement cet été par le Paris Saint-Germain continue à susciter bien des interrogations, puisque les champions de France avaient Arnau Tenas, portier champion olympique avec l'Espagne cet été à Paris, en doublure de Gigio Donnarumma. Sans prendre des pincettes, Daniel Riolo a dit ce qu'il pensait de cette opération réalisée par le PSG au dernier mercato, laissant clairement sous-entendre qu'il fallait se poser des questions sur ce transfert, lequel avait été le premier du Paris SG lors du dernier mercato.

20ME pour Safonov, le doute l'habite

Après la victoire parisienne, le journaliste de RMC s'est penché sur le cas Safonov, et il a clairement fait comprendre que cette opération était tout de même sacrément douteuse. « Il faut le redire, Safonov a coûté 20 millions d’euros au PSG et touche 400.000 euros par mois. Je vous donne ces éléments-là et je laisse les gens parler sur son niveau (…) Il y a forcément eu quelque chose. Le mec, personne ne le connaît, et ils vont le chercher en Russie à ce tarif-là. S’il avait été excellent, on l’aurait su. D’où tu vas le chercher alors que tu as Tenas en deuxième gardien de but, surtout à ce tarif qui est énorme. Moi, je suis obligé de me dire qu’il y a eu quelque chose. Je ne sais pas, c’est bizarre, il y a eu une mallette qui a trainé ou je ne sais pas, mais quand un transfert étonne à ce point… », s'interroge Daniel Riolo, qui n'est pas le seul à avoir été surpris par cette signature du gardien de but qui a été formé et évoluait à Krasnodar.