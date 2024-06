PSG ‍: Rafael Leao pour 120 ME, le Qatar signe le chèque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un ailier pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG apprécie Khvicha Kvaratskhelia mais pourrait finalement se laisser convaincre par l’opportunité de faire signer Rafael Leao.

Cet été, le principal chantier du Paris Saint-Germain sera indiscutablement la succession de Kylian Mbappé. Même si le club de la capitale souhaite en finir avec les stars planétaires aux egos colossaux, un tel départ doit forcément être compensé sportivement. Une short-list a été dressée par Luis Enrique et Luis Campos, qui apprécient beaucoup Khvicha Kvaratskhelia (Naples) ainsi que Rafael Leao (AC Milan). Il ne serait pas surprenant que l’un des deux joueurs rejoigne le PSG dans les semaines à venir afin de compenser la perte de Kylian Mbappé, en partance pour le Real Madrid.

Tandis que l’international géorgien du Napoli semblait être l’option n°1 de l’état-major parisien, voilà que la piste Rafael Leao se réchauffe. A en croire les informations relayées par le site Jeunes Footeux, l’international portugais de l’AC Milan a les faveurs de Luis Campos, qui l’avait recruté à Lille et qui souhaite refaire le coup cette fois au PSG. Il faudra néanmoins débourser une somme colossale pour s’attacher les services de Rafael Leao puisque le média avance que pour convaincre l’AC Milan de lâcher l’ailier gauche, il faudra payer entre 120 et 130 millions d’euros.

Le PSG prêt à payer 120 ME pour Rafael Leao ?

Un chèque que le Qatar semble prêt à signer pour combler les attentes de son entraîneur et de son coordinateur sportif et par la même occasion compenser le départ de Kylian Mbappé avec un joueur au profil similaire. La question est maintenant de savoir si cette information se confirmera et si Rafael Leao deviendra cet été le nouvel attaquant du PSG ou si le club de la capitale changera d’avis et finira par miser sur Khvicha Kvaratskhelia. Quoi qu’il en soit, l’été sera chaud au Paris Saint-Germain et un attaquant de grande classe devrait être recruté pour épauler Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque parisienne.