PSG : Pourquoi Rabiot va partir en janvier

Dans : PSG, Mercato.

Toujours rien de neuf en ce qui concerne l’avenir d’Adrien Rabiot, revenu très motivé après ses vacances, mais qui n’a pas du tout avancé en ce qui concerne la prolongation de son contrat.

Une situation qui a intéressé du monde pendant l’été, même si personne n’a réussi à convaincre le PSG de vendre son jeune milieu de terrain. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi est persuadé de pouvoir convaincre le clan Rabiot de rester à Paris sur le long terme, même si aucune garantie, salariale, de temps de jeu ou de positionnement, ne semble assez belle pour l’ancien toulousain. Résultat, l’international français a peu de chances de prolonger prochainement, et il aura donc une dernière fenêtre pour être vendu en janvier. Et avec les changements de l’UEFA qui autorisent des joueurs à disputer la Ligue des Champions sous deux maillots différents en cas de transfert, son départ ne fait plus aucun doute vu d’Italie.

« Avec les nouvelles lois de l’UEFA, le marché de janvier sera complètement différent, et pourra réserver de gros transferts. Ce n’est plus un mercato d’ajustement. Je pense que Rabiot, dont le contrat expire en juin 2019, ne va pas prolonger avec le PSG car il veut plus de temps de jeu à son meilleur poste. C’est aussi pourquoi je pense que le Milan AC, plus que la Juventus, peut lui proposer des bonnes conditions », explique ainsi l’agent de joueurs Giuseppe Bozzo, dans les colonnes de Tuttosport. Ce serait toutefois oublier que de nombreux clubs anglais comme espagnols suivent Rabiot de près, avec des moyens financiers copieux pour un joueur qui, même à six mois de la fin de son contrat, vaudra son pesant d’or s’il décide de partir du PSG.