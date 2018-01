PSG : Pourquoi Paris n’assume pas la punition de Cavani ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Revenu de vacances vendredi, avec deux jours de retard, Edinson Cavani connaît un début d’année agité au Paris Saint-Germain.

Sans surprise, l’attaquant uruguayen n’était pas convoqué pour le 32e de Coupe de France à Rennes (1-6) dimanche. Et même s’il possède la condition physique pour retrouver les terrains, El Matador n’est pas non plus invité pour le quart de finale de Coupe de la Ligue à Amiens ce mercredi (21h05). Ce qui ressemble fortement à une punition.

Pourtant, le club francilien refuse de communiquer sur le sujet. De son côté, l’entourage de Cavani a certifié au quotidien Le Parisien que le joueur n’avait pas été sanctionné sportivement ni sur le plan financier. En effet, le PSG aurait accepté l’excuse de l’avant-centre qui prétextait des « raisons familiales ». Il n’empêche que Paris va quand même retenir ces deux jours sur le salaire de son buteur selon L’Equipe.

Henrique est prudent avec Cavani

Autrement dit, le club va bien sanctionner Cavani mais sans l’assumer, à l’image d’Antero Henrique. Afin de ne pas provoquer un clash, le directeur sportif préfère éviter d’accabler l’ancien attaquant de Naples en public. Le meilleur buteur de Ligue 1 devrait donc revenir pour affronter Nantes dimanche soir en championnat, comme si de rien n’était...