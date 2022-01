PSG : Pochettino viré ? Antonio Conte entre en piste

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le scénario envisagé en fin de saison du côté du Paris Saint-Germain concernant le changement d'entraîneur pourrait connaître un brutal revirement, du moins sur le plan financier.

Mauricio Pochettino finira la saison sur le banc du Paris Saint-Germain, mais à un peu plus d’un an de la fin de son contrat avec le club français, l’entraîneur argentin ne rêve que d’une chose, c’est prendre les commandes de Manchester United. Le poste lui avait été proposé en novembre au moment où les dirigeants mancuniens ont viré Ole Gunnar Solskjaer, mais l’ancien manager de Tottenham n’a pas trouvé de porte de sortie au PSG, et c’est donc Ralf Rangnick qui a récupéré le job, avec toutefois un CDD jusqu’à la fin du championnat. Sur le papier, tout était clair, Mauricio Pochettino allait partir du PSG au mois de juin, et pour le remplacer, c’est Zinedine Zidane qui était le grandissime favori de Doha. Oui, mais voilà, si du côté de Paris tout est relativement clair, à Old Trafford on commence à sérieusement voir flou. Le cas Rangnick étant réglé, le technicien allemand ne faisant pas l’affaire, nombreux ceux qui étaient déjà convaincus que Pochettino pouvait préparer ses cartons afin de déménager l’été prochain vers le nord de l’Angleterre.

Pochettino à Manchester, Zidane au PSG

Cependant, les choses pourraient se passer d’une tout autre manière si l’on en croit l’Express. Le tabloïd anglais explique en effet qu’Antonio Conte commence à sérieusement s’agacer de la prudence des dirigeants des Spurs sur le marché des transferts, au point même de considérer qu’il lui est impossible de mener à bien sa mission du côté de Tottenham. Ancien joueur du club londonien, Jamie O’Hara a confié au tabloïd que l’entraîneur italien serait « frustré » au point même d’envisager un départ dès la fin de la saison pour rejoindre…Manchester United. « Je pense qu'il pourrait partir. Conte a besoin d'être soutenu (...) Il peut partir et signer n'importe où ailleurs, il pourrait prendre le poste à Manchester United (...) S’il ne reçoit pas ce qu'il veut, alors pourquoi resterait-il ? », s’interroge l’ancien joueur. Ce n’est pas le premier à se poser des questions sur le fait que Pochettino n’est pas encore installé sur le banc d’Old Trafford.

Ces dernières semaines, d’autres noms ont circulé pour venir remplacer Ralf Rangnick, car si l’entraîneur du Paris Saint-Germain a une bonne image en Premier League, ses performances avec les stars du club français suscitent des doutes. Et avant même que la rumeur Antonio Conte soit lancée, et relayée aussi par Paul Scholes, le nom de Simone Inzaghi avait également circulé ces derniers jours, preuve que Mauricio Pochettino ne fait pas l’unanimité. De quoi laisser craindre un licenciement payant pour le PSG, qui de toute façon n’a jamais eu pour habitude de reculer pour des motifs financiers face à la mise à la porte d’un entraîneur.