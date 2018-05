PSG : Le prix de cette cible chute, Paris va-t-il craquer ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Pour un club aussi ambitieux que le PSG, recruter un joueur qui vient de réaliser une saison décevante n’est pas forcément habituel.

Mais quand il s’agit d’un très grand espoir à son poste et que cela pourrait permettre de le récupérer pour un prix réduit, le jeu en vaut peut-être la chandelle. A la recherche d’un gardien de but pour la saison prochaine, le club de la capitale vise depuis longtemps Gianluigi Donnarumma. Antero Henrique le tient en très haute estime, et le directeur sportif parisien voit en lui le futur titulaire indiscutable du poste pour les années à venir. Son agent Mino Raiola est aussi de cet avis, et pousse pour un transfert du jeune joueur qui avait pourtant péniblement mis un terme à une énorme polémique l’été dernier, en prolongeant avec le Milan AC après moult rebondissements.

Selon la Gazzetta dello Sport, le PSG va passer à l’action cet été, mais dans un cadre bien différent de 2017. En effet, le club lombard ne peut plus demander un montant supérieur à 100 ME comme cela avait été annoncé, puisque le quotidien sportif italien évoque un prix désormais aux alentours de 70 ME. Une dépense qui reste bien évidemment colossale pour un gardien de but, mais cette réduction a des chances de séduire Paris. Toutefois, la raison de cette remise peut aussi être considérée comme inquiétante, puisque Donnarumma, auteur de quelques parades spectaculaires et décisives, n’a pas été non plus un leader du Milan AC cette saison, et ses performances n’ont pas forcément confirmé sa progression annoncée.