PSG : Paris lâche Ruiz-Atil, l'OM n'en profite pas

Grand espoir de l’OL, du Barça puis du PSG, Kays Ruiz-Atil ne sera pas retenu par les dirigeants parisiens en cas d’offre. Et ce dès cet été.

Le confinement général décrété en France permet aux clubs de régler quelques dossiers. Notamment chez les jeunes, et c’est le cas du PSG. Le club de la capitale, qui n’a plus d’équipe réserve depuis cette saison et a donc décidé de faire un grand tri dans ses jeunes espoirs, va poursuivre cette politique. Pour les U19 amenés à passer dans la catégorie supérieure, ce sera soit une vente, soit un passage chez les pros. C’est par visio-conférence que le club de la capitale discute avec ses espoirs. RMC s’est penché sur la situation de Kays Ruiz-Atil, ancien grand espoir du football français parti au FC Barcelone, et qui a finalement signé au PSG, sans parvenir à réellement confirmer.

S’il est encore jeune du haut de ses 17 ans, le natif de Lyon et ancien pensionnaire du FC Gerland et de l’Olympique Lyonnais, ne provoque plus un engouement aussi important. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le Franco-Marocain sera libre de partir si le PSG reçoit une belle offre. Chelsea serait toujours intéressé, mais ce ne serait plus le cas de l’OM et de Dortmund, annonce la radio sportive. Impossible de savoir si cette décision est liée aux contraintes financières ou au niveau de Kays Ruiz-Atil, qui n’a pas été autorisé à s’entrainer avec les professionnels cette saison pour le moment.