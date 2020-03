PSG : Neymar jamais fiable, même pour 30 ME par an

Dans : PSG.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en juillet 2017, Neymar peine à faire totalement l’unanimité, notamment en raison de son manque de professionnalisme selon certains observateurs.

Comme tout Brésilien qui se respecte, le n°10 du PSG aime faire la fête. La preuve, en 2018 et en 2019, Neymar s’est rendu au Carvanal de Rio, blessé ou pas. Cette saison, l’ancienne star du FC Barcelone ne s’est pas envolée pour le Brésil, mais a compensé en multipliant les soirées à Paris que cela soit pour son anniversaire ou pour ceux de ses coéquipiers Di Maria, Icardi ou Cavani. Cela ne fait désormais aucun doute, peu importe son salaire et peu importe les enjeux sportifs du Paris Saint-Germain, Neymar ne sera jamais irréprochable à 100 % selon Gérard Ejnès, ancien directeur adjoint de la rédaction du journal L’Equipe.

« Quand j'ai commencé à France Football, à la fin des années 1970, les joueurs gagnaient en gros quatre fois le salaire des journalistes. Regardez où on en est aujourd'hui. Donc, on se dit : Neymar est payé 30 millions par an, il faut qu'il se donne à 100 % et il ne doit pas fêter l'anniversaire de ses coéquipiers ! Mais Neymar, c'est Neymar. On voudrait que ce soit un paysan de la Creuse. Il ne l'est pas ! Cela reste un Brésilien, avec le sens de la fête qui prime. Ce qui l'intéresse, c'est le carnaval. Pourquoi, chaque mois de février, déprime-t-il ? Parce qu'il loupe le carnaval. La meilleure chose que devrait faire le PSG, c'est de l'envoyer à Rio, même non blessé. Si on veut un joueur concentré 100 % du temps, sur et en dehors du terrain, il vaut mieux investir sur De Bruyne que sur Neymar. Mais cet argument n'est pas – plus – audible. Les journalistes, maîtres de la morale, embrayent sur la critique des réseaux sociaux » a indiqué le journaliste dans un entretien accordé au Point. Reste maintenant à voir si Neymar, qui n’a pas eu l’occasion de bénéficier de temps de jeu contre Strasbourg puisque le match a été reporté, donnera la pleine mesure de son talent face au Borussia Dortmund mercredi soir en Ligue des Champions…