PSG ‍: Neymar, Messi, Verratti… Luis Enrique peut pleurer

Malgré un gros recrutement orchestré avec le conseiller Luis Campos, Luis Enrique ne parvient pas à obtenir les résultats espérés. L’entraîneur du Paris Saint-Germain aurait peut-être mieux fait de s’appuyer sur des joueurs plus confirmés.

Luis Enrique a beau afficher sa confiance pour l’avenir, personne n’est dupe. Il est clair que l’entraîneur du Paris Saint-Germain attend mieux de la part de son équipe. L’Espagnol constate lui aussi les limites des Parisiens en Ligue des Champions, compétition où le champion de France en titre s’est encore incliné contre un petit Bayern Munich (1-0) mardi. De quoi susciter des regrets chez le technicien ?

Les belles paroles de Luis Enrique

C’est du moins la théorie de Christophe Dugarry, persuadé que Luis Enrique aurait obtenu de meilleurs résultats avec certains joueurs éjectés ces dernières années. « Ok, le niveau technique des joueurs est faible, a commenté l’ancien attaquant sur RMC. Qui les a choisis ? Il y a ce mercato en 2024, et il y a aussi le mercato de 2023 où il a fait le forcing pour faire partir Neymar, Verratti… Il nous a expliqué que trois mois après ça allait être mieux, que l’année dernière aussi… Tous les six mois il nous dit que ça sera mieux, et ça ne progresse pas d’un iota. »

« Tous les joueurs sont validés pour être dans le système que veut Luis Enrique. Tout est donc en adéquation. Un entraineur au Paris Saint-Germain n’a jamais eu autant de liberté et d’argent, a rappelé le consultant. Là, c’est un recrutement à des centaines de millions d’euros. C’est lui qui les a choisis. Il a choisi ces joueurs-là pour les mettre dans son soi-disant système qu’il a dans sa tête, et qui change toutes les semaines… » Cette situation rappelle des souvenirs à l’ex-joueur du FC Barcelone.

« Ça me fait beaucoup rire, parce que je l’ai connu ce genre d’entraineur, avec Louis Van Gaal. Le mec est tellement persuadé que c’est un génie, quand il écrit ses notes, qu’il est persuadé qu’à lui tout seul, tout ce qu’il va mettre sur le tableau… Et dans sa tête, ça fonctionne ! Ça fonctionne très bien. Sauf que quand il n’y a pas Messi, Neymar, ou des joueurs qui sont capables de tout comprendre, il n’est pas capable… Ou alors, les joueurs ne sont pas capables de comprendre ce qu’il veut, parce qu’il est trop intelligent… Ou alors les joueurs sont trop bêtes, je n’en sais rien », a conclu Christophe Dugarry, peu emballé par les compétences et par la personnalité de Luis Enrique.