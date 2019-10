PSG : Neymar contre Griezmann, il dit quoi l'Emir du Qatar ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La nature a horreur du vide, et les rumeurs sur le mercato encore plus. Alors, tandis qu'Antoine Griezmann semble avoir du mal à réellement s'intégrer au FC Barcelone, et que Neymar a émis cet été le désir très vif de quitter le Paris Saint-Germain pour retourner au Barça, il n'en suffisait pas plus pour que le 10 sport évoque la possibilité d'un échange envisagé entre les dirigeants de Barcelone et Nasser Al-Khelaifi. Antoine Griezmann, dont le nom avait circulé du côté de Paris lors du récent marché des transferts, même si l'on sait désormais qu'il avait donné son accord de longue date au Barça, pourrait rejoindre le Paris SG l'été prochain et Neymar ferait le chemin inverse.

Ce scénario spectaculaire semble toutefois se heurter à la réalité, à savoir que du côté d'Antoine Griezmann on est déterminé à s'installer au FC Barcelone, l'attaquant champion du monde n'ayant pas l'intention de s'offrir un transfert chaque été. Et si après seulement deux mois de compétition, les dirigeants catalans et le duo Leonardo-Al-Khelaifi commencent déjà à avoir des doutes sur Griezmann et Neymar, on risque de voir flou. Car en plus, ce n'est ni à Paris, ni à Barcelone, ni au Brésil que l'avenir de la star brésilienne du PSG se jouera, mais au Qatar. Comme lors du mercato 2018, l'Emir aura le dernier mot et le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani n'est pas du genre à se prendre la tête.