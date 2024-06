PSG ‍: Mourinho veut pourrir le mercato

10 ans après son départ du PSG, Kingsley Coman pourrait revenir dans son club formateur. Le Français, mis en vente par le Bayern, est suivi de près par les Parisiens. Mais, les rêves du PSG sont menacés en Turquie.

Si le PSG n'a pas bien utilisé ses jeunes pousses, rien n'égal le cas Kingsley Coman. L'ailier français était l'un des talents les plus prometteurs du centre de formation parisien. Mais, il n'aura disputé que 3 matchs en Ligue 1 avec le club parisien. En 2014, il refusait de signer son premier contrat professionnel à Paris et il filait du côté de la Juventus Turin. Transféré ensuite au Bayern Munich, il a donné d'immenses regrets au PSG avec ses grandes performances en Ligue des champions. Aucun supporter parisien n'a oublié sa tête victorieuse pour le Bayern contre le PSG en finale de la Ligue des champions 2020. 4 ans après cet épisode, le PSG est prêt à tout pardonner.

En effet, le club parisien vise le recrutement de Kingsley Coman cet été. L'ailier gauche serait un remplaçant bon marché pour Kylian Mbappé d'autant que le Bayern Munich le lâche volontiers. Le joueur de l'Equipe de France a vu sa saison être perturbée par les blessures. Cependant, son potentiel reste intact. Le PSG l'a bien compris tout comme Fenerbahçe.

