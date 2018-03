PSG : Motta ou Diarra ? Lizarazu n'hésite pas une seconde !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Ligue 1.

Dans deux jours, le PSG sera opposé au Real Madrid dans le choc tant attendu en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, au Parc des Princes.

Et finalement, il y a assez peu d’incertitude dans le onze de départ qu’alignera Unai Emery face au double champion d’Europe en titre. La principale hésitation du coach basque se situe sans doute au poste de milieu défensif, où la concurrence fait rage entre Lassana Diarra et Thiago Motta. Interrogé à ce sujet sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a un avis très tranché. Selon l’ancien défenseur des Bleus, l’international italien doit être préféré à l’ex milieu défensif de l’OM.

« Moi, je mets clairement Motta. Déjà parce qu'il est malin, parce qu'il a l'expérience. Ensuite car il libère Marco Verratti et Adrien Rabiot. Et surtout car le PSG a besoin de ce genre de joueur d'expérience. Thiago Motta a ce petit vice, il parle avec les arbitres comme Sergio Ramos le fait avec le Real… Il faut quelqu'un de ce calibre ! Et si l'âge se fait ressentir, Emery peut faire rentrer Lass Diarra pour apporter du sang frais ou pour tenir le score en 2e mi-temps » a expliqué Bixente Lizarazu, convaincu que Thiago Motta est la meilleure solution pour le PSG face au Real Madrid. Unai Emery sera-t-il du même avis ? Réponse dans les prochaines heures…