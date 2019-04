PSG : Mbappé remplaçant, Paris répond aux rumeurs

Dans : PSG, Ligue 1.

En l'absence de Neymar, Edinson Cavani et Angel Di Maria, tous blessés, Thomas Tuchel a surpris tout le monde dimanche soir en laissant Kylian Mbappé sur le banc au moment du coup d'envoi du match contre Strasbourg. A l'occasion d'une rencontre qui pouvait donner le titre de champion de France au Paris Saint-Germain, l'absence du champion du monde dans le 11 de départ engendrait bien des interrogations d'autant plus que sans faire offense aux joueurs titularisés, l'attaque du PSG semblait pour le moins bancale.

Après la rencontre, qui a vu Kylian Mbappé entrer en jeu en seconde période et tout changer pour le Paris SG, Thomas Tuchel a justifié son choix, histoire de ne pas laisser des rumeurs circuler sur une possible sanction à l'encontre du joueur français. « Mais on utilise trop Kylian ! Il vient de jouer neuf matchs d’affilée avec la responsabilité de marquer. Quand il est sur le banc une fois, vous êtes surpris ? Vous devriez être surpris qu’il enchaîne neuf matchs ! C’était la dernière occasion de le protéger. Il a senti quelque chose de musculaire lors des trois derniers matchs. Il joue trop. Marquinhos s’est blessé contre Nantes », a fait remarquer l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, qui ne veut pas trop tirer sur la corde avec Kylian Mbappé. Et cela d'autant plus que le PSG a encore un seul vrai grand rendez-vous cette saison, ce sera contre Rennes en finale de la Coupe de France dans un peu moins de trois semaines.