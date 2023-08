PSG ‍: Mbappé au Real, le contrat est déjà prêt

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé va démarrer sa saison en Ligue 1 ce samedi soir avec le PSG. Cependant, son avenir dans la capitale française n'est toujours pas scellé...

Le PSG se rend à Toulouse ce samedi soir en Ligue 1. Les champions de France comptent bien repartir avec les trois points et pour cela, Luis Enrique devrait bel et bien aligner d'entrée Kylian Mbappé. Le champion du monde a récemment été réintégré dans la capitale et l'entraineur espagnol ne veut pas manquer l'occasion de profiter de son talent. Cependant, des rumeurs concernant un départ de Mbappé au Real Madrid sont toujours présentes. Selon certaines sources en Espagne, un contrat a déjà été élaboré pour préparer l'arrivée de Kylian Mbappé chez les champions d'Espagne 2022.

Mbappé, le Real Madrid a déjà tout prévu pour lui

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Selon les informations de Télémadrid, Mbappé ne viendra pas cet été au Real Madrid mais portera bien la tunique merengue en juin 2024. Son contrat est déjà prêt. Roberto Gómez, journaliste pour le média, affirme que Florentino Pérez est prêt à proposer à l'attaquant du PSG un contrat de 4 ans. Au niveau de la somme que donnerait le Real Madrid au Français en cas de signature, le montant serait de 140 millions d'euros brut. Enfin, au sujet du salaire, Télémadrid annonce 35 millions d'euros par saison. Il est aussi précisé que le Real Madrid n'aura aucun problème à couvrir une telle dépense car le club pourrait bénéficier de gros contrats de publicité et d'exploitation qui multiplieraient ses bénéfices en cas d'arrivée de Kylian Mbappé. Reste à savoir désormais si l'ancien de Monaco craquera entre temps au cas où le PSG lui fait une nouvelle offre de prolongation difficilement refusable. En attendant, Mbappé va devoir lancer sa saison de la meilleure des manières possibles.