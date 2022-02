PSG : Luis Fernandez, le dernier défenseur de Pochettino

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Pointé du doigt par de nombreux suiveurs du Paris Saint-Germain au cours des derniers mois, Mauricio Pochettino est plus que jamais sur la sellette. Une pression que Luis Fernandez a vraiment du mal à comprendre…

Ce vendredi soir au Parc des Princes, le club de la capitale française effectuera une répétition générale face à Rennes en L1, quatre jours avant d’affronter le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce match européen sera LE rendez-vous de ce début d’année au PSG, là où tout peut se perdre ou se gagner. Autant dire que Mauricio Pochettino va être mis sous pression au cours des prochains jours. Selon certains suiveurs, l'entraîneur argentin jouera même sa place sur le banc de touche du PSG lors de cette double confrontation contre le Real. Ce que Luis Fernandez ne comprend pas, lui pour qui Pochettino va dans le bon sens.

« J’ai envie que Pochettino réussisse »

🗣💬 "J'ai exercé la fonction. Un entraîneur, surtout au PSG, est jugé sur les résultats. S'il arrive à faire gagner le PSG, tout le monde va se taire."



Luis Fernandez défend Pochettino et attend de voir si l'Argentin aura les résultats escomptés avant de le juger. #rmclive pic.twitter.com/T5lyG2TYnq — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 10, 2022

« Je connais l’homme et le personnage. On lui fait énormément de reproches comme le fait de ne pas s’exprimer en français. C’est son côté professionnel. Il veut se faire comprendre en anglais ou en espagnol. Je connais la fonction d’entraîneur au PSG, tu es observé et regardé, on t’aime ou on ne t’apprécie pas. La fonction est compliquée. Sous l’ère qatarie, il y a eu beaucoup d’entraîneurs. Il faut être calme et tranquille. On n’est pas avec Pochettino au quotidien. Par exemple, on ne sait pas comment il est lors de ses causeries. Il paraît tranquille et calme. Moi je lui ai donné le brassard parce qu’il avait du caractère et de la personnalité, il en imposait sur le terrain et dans le vestiaire. Aujourd’hui, il ne veut pas en faire de trop, il ne veut pas se mettre en avant. Demain, s’il se qualifie face au Real Madrid en huitièmes, s’il amène le PSG en finale, s’il gagne la Ligue des Champions, tout le monde se taira. Un entraîneur est jugé sur ses résultats. Pour le PSG, c’est la Ligue des Champions. J’ai confiance en Pochettino. Il faut qu’il essaie de trouver la bonne animation. On en veut toujours plus avec le PSG. Oui, Pochettino a perdu la Coupe de France. Thomas Tuchel aussi et ça ne l’a pas empêché de gagner la C1 ensuite avec Chelsea. Je ne peux pas être déçu. Je connais la fonction. J’ai envie que Pochettino réussisse parce que je l’ai eu comme joueur, et ce club, il l’a dans le cœur. Il n’a pas besoin de le montrer ou de faire du cinéma », a détaillé l’ancien entraîneur du PSG sur RMC. Un soutien qui arrive au meilleur des moments pour Pochettino.