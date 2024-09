PSG ‍: Luis Enrique veut un joueur du Barça, ce n'est pas Lamine Yamal

Les difficultés affichées par Fabian Ruiz au PSG obligent les dirigeants parisiens à anticiper un recrutement. Luis Enrique leur a déjà donné une cible de choix, en Espagne et à Barcelone.

Si le début de saison du PSG est parfait sur le plan comptable, les interrogations persistent à certains postes clés. Pour animer le milieu parisien, Luis Enrique continue de privilégier Fabian Ruiz. Une confiance logique au vu des performances du milieu espagnol à l'Euro. Néanmoins, au PSG, c'est très loin d'être satisfaisant. Ruiz n'est pas assez influent dans le jeu offensif. Mercredi soir, le match contre Gérone en a été la meilleure illustration. Aux côtés de Joao Neves, Vitinha et Warren Zaire-Emery, le PSG a besoin d'un élément plus dynamique. Luis Enrique a déjà le nom de celui qui ferait mieux l'affaire que Fabian Ruiz.

Il s'agit du jeune milieu barcelonais de 21 ans Fermin Lopez selon les informations d'El Nacional. Blessé cette semaine à la cuisse, le jeune homme n'en reste pas moins une valeur sûre du football espagnol. Outre ses performances au Barça, Lopez a connu un été idyllique. Il a fait partie de l'équipe d'Espagne championne d'Europe avant de glaner la médaille d'or olympique à Paris. Luis Enrique pousse ses dirigeants à miser sur Fermin Lopez l'été prochain.

Hansi Flick said he feels guilty about Fermín López's continued injury problems by allowing him to play at the Olympics 🤕 pic.twitter.com/xd81GjRUjW