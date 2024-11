PSG ‍: Luis Enrique sauvé par le Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est en grand danger en Ligue des champions, mais Luis Enrique n'a aucune inquiétude concernant son avenir. Le Qatar n'a pas l'intention de couper des têtes en cas de fiasco.

Le but de l'Atlético de Madrid à l'ultime seconde, mardi soir au Parc des Princes, a poussé le PSG en dehors du Top 24 de la Ligue des champions, ce qui est forcément très inquiétant alors que Paris doit encore jouer notamment Manchester City et le Bayern Munich. Cependant, du côté de la loge présidentielle, Nasser Al-Khelaifi a tenu ses nerfs, et contrairement à une tendance forte depuis que le Qatar a racheté le PSG en 2011, l'entraîneur ne sera pas limogé, même si cela se finit très mal. Cette fois, le responsable du Paris Saint-Germain a décidé de continuer à miser sur le projet entrepris avec Luis Enrique, à savoir faire confiance à de jeunes joueurs, et ne pas tout casser aussi rapidement. L'entraîneur espagnol peut dormir tranquille comme le confirment Adrien Chantegrelet et Samuel Gothot, les deux journalistes du Parisien, lesquels ont eu quelques confidences en provenance du vestiaire du PSG.

Luis Enrique a la confiance de Nasser Al-Khelaifi

Après le fiasco terrible face à l'Atlético de Madrid, Nasser Al-Khelaifi n'a pas voulu réagir aussitôt, et il ne s'est pas exprimé dans la chaleur du vestiaire après la défaite. Mais jeudi, le dirigeant qatari est venu assister à l'entraînement de son équipe, et il a ensuite tenu à prendre la parole. Sans s'énerver, NAK a fait savoir aux joueurs et au staff qu'il avait toujours totalement confiance en eux et que dans ces heures difficiles en Ligue des champions, l'union sacrée était indispensable. Mais selon nos confrères, le président du PSG a surtout voulu faire savoir à tout le monde qu'il n'avait pas l'intention de faire payer à Luis Enrique le prix d'une possible élimination des champions de France à ce stade de la compétition. « Le président du PSG a insisté sur le fait que son club est en construction et qu’il doit avancer, match après match, sans inquiétude. Luis Enrique n’est d’ailleurs pas du tout en danger, l’objectif étant de continuer à grandir dans ce nouveau projet, sans stars mais avec un collectif plus stable », indique le quotidien francilien. Un message qui aura toutefois du mal à passer auprès de supporters agacés depuis mardi.

" Si le PSG n'est pas capable de finir au minimum à la 12e place, Luis Enrique devra être viré de son poste d'entraîneur. Il n'a pas voulu d'un ailier droit, ni d'un N°9, donc il faudra assumer les conséquences de ce mercato incomplet ! "



🎙️ @K_Sourakata pic.twitter.com/Cx9R2jDpm8 — PARIS CENTRAL 🗼🏟 (@ParisCentralTV) November 7, 2024

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), et même chez certains médias de supporters parisiens, Luis Enrique fait l'objet de très vives critiques, le style de jeu pratiqué par le Paris Saint-Germain n'étant plus du goût de tout le monde. « Si le PSG n'est pas capable de finir au minimum à la 12e place, Luis Enrique devra être viré de son poste d'entraîneur. Il n'a pas voulu d'un ailier droit, ni d'un N°9, donc il faudra assumer les conséquences de ce mercato incomplet ! », a clairement prévenu Sourakata Kebe, consultant de Paris Central TV. Nasser Al-Khelaifi n'ayant jamais demandé l'avis des supporters et des journalistes, cela ne devrait pas trop changer la donne pour Luis Enrique, lequel peut dormir tranquille. Pour l'instant.