PSG ‍: Luis Enrique reçoit un ordre clair au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Tout va bien au PSG en ce début de saison de Ligue 1. Cependant, le club de la capitale pourrait encore faire un coup ou deux sur le marché des transferts, notamment en attaque.

Le PSG a repris fort sa saison de Ligue 1 avec deux succès probants face au Havre et Montpellier. Le collectif du club de la capitale fait parler la poudre. De bon augure pour la suite des événements, notamment en Ligue des champions et son nouveau format. Cependant, pour beaucoup de fans et observateurs du PSG, il manque encore un attaquant de classe mondiale pour viser encore plus haut cette saison. Et ce n'est pas Vikash Dhorasoo qui dira le contraire, lui qui ne désespère pas de voir les champions de France investir sur une valeur sûre en cette fin du mois d'août.

Le PSG fait fort mais...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Lors de quelques mots échangés avec Le Parisien, le consultant a en effet indiqué sur le sujet : « Que manque-t-il à ce PSG pour devenir encore meilleur ? Une star, parce que ça a toujours été dans l’ADN du PSG. Quand le niveau va s’élever, il va falloir des joueurs capables de porter cette équipe, de peser dans le vestiaire. Avoir un mec qui a du coffre, qui inspire la crainte sur le terrain. Il manque peut-être un avant-centre qui marque et qui sait gérer la pression des grands matchs de Ligue des champions. Tout ça coûte des sous, car c’est rare. Il y a un beau collectif, un super entraîneur, le résultat peut être formidable. Mais il manque peut-être ce petit truc ! ». Reste à savoir donc quel comportement adoptera le PSG en cette fin de mercato estival, alors que le nom de Victor Osimhen continue de revenir avec insistance dans la capitale. Il se dit même que Naples pourrait finir par revoir son prix à la baisse et bien en-dessous des 100 millions d'euros. Affaire à suivre.