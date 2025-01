PSG ‍: Luis Enrique met fin à l'ère Marquinhos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Taulier du Paris Saint-Germain, Marquinhos va se voir indiquer la sortie sans ménagement en fin de saison. En raison de la volonté de Luis Enrique de tout changer derrière.

Le PSG a fait sa révolution lors de ses deux derniers étés, se séparant de joueurs légendaires du football ou emblématiques du club comme Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Kylian Mbappé et Marco Verratti. Le club de la capitale n’a plus du tout le même visage, et fait même beaucoup moins peur en Europe, le PSV, Gérone ou l’Atlético de Madrid étant venus sans crainte au Parc des Princes en première partie de saison. L’effectif jeune, plus tourné vers les espoirs français ou mondiaux, doit préparer Paris à un avenir radieux avec Luis Enrique aux commandes. Et dans cette volonté de dépoussiérer l’effectif, Marquinhos sera le prochain à sauter, dévoile l’informateur PSG Inside Actus.

Pour le compte spécialisé sur les infos du PSG, Marquinhos a déjà failli claquer la porte l’été dernier. Pourtant très attaché au club parisien, le Brésilien a senti le vent tourner lors d’une discussion avec Luis Enrique, qui lui a ouvert la porte à un départ en cas de belle opportunité. Clairement pas prêt à ça, le recordman de titres gagnés avec le club francilien a décidé de rester, mais a commencé à regarder ce qui lui était proposé ailleurs. En fin de saison, l’entraineur espagnol va procéder à des changements majeurs en défense centrale, et le capitaine du PSG sera ciblé.

Marquinhos n'a que 30 ans !

A 30 ans, et bientôt 12 ans de présence dans la capitale française, Marquinhos reste pourtant l’une des valeurs sures de la défense parisienne et un titulaire indiscutable. L’urgence est-elle vraiment de s’en séparer même s’il a su retrouver son meilleur niveau, après des années compliquées dans les gros matchs par le passé ? Il faut croire que oui pour le PSG, qui a de nombreuses cibles en défense centrale et veut tout recommencer à ce niveau. Jonathan Tah et Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), comme Gonçalo Inacio (Sporting) et Antonio Silva (Benfica) ont été repérés par Luis Campos pour la relève. Et si les recrutements en défense centrale n’ont pas toujours été heureux, le PSG est cette fois-ci sûr de son coup. Au point de laisser filer sans regret Marquinhos. De son côté, le Brésilien ne manquera pas de courtisans, que ce soit en Europe ou en Arabie Saoudite surtout, qui le draguait déjà l'été dernier et pourrait lui faire une offre impossible à refuser.