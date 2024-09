PSG ‍: Luis Enrique l’avoue, Rennes l’a traumatisé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opposé au Stade Rennais vendredi au Parc des Princes, Luis Enrique ne s’attend pas à un match facile. Au contraire, l’entraîneur du Paris Saint-Germain reste marqué par la précédente confrontation entre les deux équipes.

Après un début de saison canon, le Paris Saint-Germain connaît peut-être sa première baisse de régime. En tout cas, les Parisiens ont dû s’employer pour venir à bout de Gérone (1-0) en Ligue des Champions, avant le match nul concédé à Reims (1-1) samedi dernier. S’agirait-il d’une légère méforme physique ? Luis Enrique n’est pas de cet avis.

Luis Enrique se méfie de Rennes

« Je vois les choses de manière différente, a répondu l’entraîneur du Paris Saint-Germain en conférence de presse. Au long d’une saison, il y a une évolution. Il y a des bons et des moins bons moments, ça fait partie du processus logique d’une croissance de l’équipe. Je trouve au contraire que l’équipe résout les problèmes que nous causent les adversaires. » En parlant de problèmes, Luis Enrique s’attend à en rencontrer face à Rennes vendredi. L’Espagnol n’a pas oublié le nul (1-1) arraché in extremis contre les Rouge et Noir en février dernier.

« Rennes est habitué à un pressing haut, mais je ne pense pas qu’ils le feront demain parce que c’est une équipe qui s’adapte, a commenté le technicien. Mon travail est de faire face et de trouver des solutions. C’est très difficile de combattre un bloc bas. (...) C’est une équipe qui joue le haut du tableau, elle nous a posé pas mal de problèmes la saison passée. Les Bretons prennent des points contre nous, ils vont varier dans leur comportement au fil du match. Ils l’ont fait la saison passée. Il n’y a pas de match facile. Il y aura des problèmes, mais je suis quelqu’un d’optimiste sur ce type de matchs. On joue au Parc et ça nous stimule. » Son homologue Julien Stéphan, lui, n’est pas aussi confiant.