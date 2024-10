PSG ‍: Luis Enrique, ce joueur le met en danger

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est dans une position inconfortable en Ligue des champions, mais Luis Enrique ne veut pas changer sa stratégie.

Le PSG n'a pas encore officialisé la prolongation de contrat de son entraîneur, mais ce dernier ne semble pas réellement se mettre de pression concernant son avenir. Alors que le match face au PSV Eindhoven (1-1) a démontré que sur la scène européenne, Paris ne pesait pas assez lourd offensivement, Luis Enrique n'a aucun doute que ses attaquants finiront par devenir des buteurs. Et comme le confirme Le Parisien, l'Espagnol a même fermement refusé la signature de Victor Osimhen lors du récent mercato estival, alors que Luis Campos a longtemps gardé le dossier de l'attaquant de Naples sous le coude. Pour l'ancien joueur du Barça, la blessure de Gonçalo Ramos n'a rien changé, Kang-in Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola sont capables de marquer. Sauf que dans la pratique, et en Ligue des champions, c'est le fiasco. Et cette situation fait monter la pression du côté des dirigeants parisiens.

Pas de but, le PSG se pose des questions

Avant d'affronter l'Atlético de Madrid, le Bayern Munich, Salzbourg, Manchester City et Stuttgart en Ligue des champions, et de gagner au moins deux matchs pour éviter la catastrophe, Luis Enrique n'en démord pas, il refuse d'envisager la signature d'un buteur au mercato d'hiver. Alors que le PSG recevra les Cityzens et se déplacera en Allemagne fin janvier et pourrait donc compter sur ce possible renfort. Une position très ferme de l'entraîneur des champions de France qui n'est pas sans conséquence. « Si l’absence d’un vrai avant-centre n’est pas encore un sujet de crispation en interne, celle d’une formule viable interroge sur les choix actés cet été », précisent nos confrères franciliens. Car la hype Luis Enrique pourrait prendre du plomb dans l'aile si le Paris Saint-Germain se fait sortir dès le mois de janvier de la Ligue des champions, et pire encore des coupes européennes.

Pas de quoi faire changer d'avis Luis Enrique qui a d'ores et déjà prévenu Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos qu'il ne voulait pas recruter de buteur lors du prochain marché des transferts, confirme Le Parisien. Un pari très risqué, mais que l'entraîneur espagnol est déterminé à assumer, ce dernier étant persuadé que le retour imminent de Gonçalo Ramos va ramener de l'efficacité à une équipe du PSG qui en manque cruellement en Europa. D'ici là, Paris va subir un autre test dimanche soir au Vélodrome contre l'OM, un choc digne d'une grosse affiche européenne que Paris ne doit pas rater sous peine de faire tousser les supporters qui pour l'instant tenter de rester sereins.