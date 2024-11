PSG ‍: Luis Campos reçoit une offre alléchante, ce n’est pas Arsenal

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

En fin de contrat à l’issue de la saison, le directeur sportif du PSG, Luis Campos, n’est pas encore certain de rester en France. Malgré l’intérêt d’Arsenal, c’est finalement une autre destination qui se tient prête à rafler la mise.

Quel avenir pour Luis Campos au Paris Saint-Germain ? Le directeur sportif du club de la capitale arrive en fin de contrat à la fin de la saison en cours. Des discussions sont en cours pour prolonger l’aventure mais pour autant, son avenir à court terme avec le PSG n’est pas assuré. D’après les informations de l'Équipe, Arsenal a ajouté son nom dans une short list pour succéder à Edu, qui a quitté les Gunners ces dernières semaines après avoir remis le club londonien sur le devant de la scène depuis plusieurs saisons désormais. Pourtant, une troisième destination surprise a émergé comme pouvant l’accueillir pour développer son projet sportif depuis les informations relayées par RMC Sport.

Le profil de Campos plaît en Arabie Saoudite

Arsenal target Luís Campos has been approached for a role in Saudi Arabia - full story. ⬇️https://t.co/cdvOTn9OFP — Get French Football News (@GFFN) November 21, 2024

En effet, la fédération saoudienne de football a proposé au Portugais de devenir directeur du football dans le pays du Proche-Orient. S’il accepte, il aura alors comme mission principale de participer à la croissance de la Saudi Pro League, qui a réussi ces dernières années à attirer des grands noms du football, parmi lesquels Cristiano Ronaldo, Sadio Mané ou encore Karim Benzema. L’Arabie Saoudite a également été la seule nation à proposer une candidature pour organiser la Coupe du Monde 2034, et il aura un rôle non négligeable dans la stratégie du pays du Golfe à ce sujet. Si son aventure avec le PSG débutée en 2022 prend fin dans les mois à venir, Campos aura l’embarras du choix et la proposition saoudienne a de quoi lui faire tourner la tête.