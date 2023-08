PSG ‍: Luis Campos passe à l'action dans ce dossier à 37 ME ‍!

Dans : PSG.

Le PSG s'apprête à vivre une fin de mercato on ne peut plus mouvementée. Le club de la capitale se cherche encore pas mal de joueurs, dont deux au milieu de terrain.

L'actualité est bouillante au PSG depuis quelques heures. Les départs de Marco Verratti et Neymar Jr vont encore entrainer pas mal de mouvements, en plus de ceux qui étaient déjà prévus par le board francilien. Ce dernier se démène pour signer les meilleurs profils possibles mais surtout ceux qui s'adapteront le mieux au système voulu par Luis Enrique. Alors que ce secteur de jeu continue d'inquiéter, le milieu de terrain sera finalement renforcé. Selon les informations de RMC, deux joueurs sont désirés, un créatif et l’autre athlétique et plus dans la projection. A ce sujet, le PSG semble avoir trouvé son bonheur aux Pays-Bas.

Sangaré, le PSG a pris sa décision

Le média indique en effet que le PSG a relancé la piste Ibrahim Sangaré, qui évolue au PSV. Des négociations sont même en cours pour convaincre le milieu défensif de s'engager avec les champions de France en titre. Dans ce dossier, dont la clause s'élève à 37 millions, le PSG doit faire face à la concurrence du Bayern Munich. A noter que Sports Zone rajoute de son côté que l'Ivoirien a déjà un accord avec le club de la capitale, qui est même sa destination rêvée. Alors que Luis Enrique prépare son groupe pour le déplacement à Toulouse le week-end prochain, du renfort pourrait intervenir d'ici-là. Le retour de Kylian Mbappé fera du bien à l'Espagnol, tout comme la présence d'Ousmane Dembélé. Si du mieux a été aperçu contre Lorient, le manque de profondeur a fait du mal aux offensives franciliennes. Le PSG travaille en interne pour régler ce problème, et peut souffler avec les présences des deux champions du monde français.