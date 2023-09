PSG ‍: Lucas Hernandez a une demande spéciale pour Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En vue du match entre le PSG et le Milan AC, Lucas Hernandez est déjà bouillant. La perspective d'affronter son frère pour la première fois de sa carrière ne le laisse pas insensible.

Le tirage au sort de la phase de poule a mis en appétit les supporters du Paris SG, qui vont avoir de belles affiches et de beaux stades à visiter. La rencontre face au Milan AC sera forcément très attendue. Et encore plus par les frères Hernandez. Les deux défenseurs ont déjà la chance d’évoluer ensemble en équipe de France, ce qui est bien évidemment très rare. Ils seront adversaires cet automne pour ces deux confrontations. Ce qui est encore plus rare. Nouveau joueur du PSG, Lucas Hernandez est revenu sur cette confrontation qui va forcément être très particulière pour lui, même si les deux frangins ne devraient pas beaucoup se croiser sur le terrain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L U C A S H E R N Á N D E Z (@lucashernandez21)

« Quand j'ai vu qu'on allait s'affronter, je l'ai appelé direct. On ne s'est jamais affrontés mais jouer contre ton frère, dans un match de Ligue des Champions, ça va être incroyable : ça sera un moment fort dans l'histoire de la famille. Je vais demander au coach de me mettre à droite pour pouvoir être face à lui (rire) », a livré dans Téléfoot le défenseur du PSG, qui aurait en effet l’occasion de croiser le fer avec Théo Hernandez si jamais il devait évoluer à droite. Mais les deux joueurs sont gauchers et il y a peu de chances que Luis Enrique accède à cette demande effectuée sur le ton de l’humour. En tout cas, le rendez-vous est pris et l’expérience de Lucas Hernandez sera nécessaire au Paris SG pour bien figurer dans cette poule relevée où se trouvent le Milan AC, le Borussia Dortmund et Newcastle.