PSG : Les sifflets du Parc contre Neymar, et voilà une polémique....

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré la victoire 8-0 contre Dijon et son quadruplé, Neymar est rentré vers les vestiaires plus rapidement que ses coéquipiers au moment du coup de sifflet final, le joueur brésilien récupérant quand même le ballon du match comme le veut la tradition. Inutile de chercher très loin les explications de ce petit coup de calcaire de la star brésilienne, lequel n'a pas trop apprécié les quelques sifflets tombés des tribunes du Parc des Princes suite à l'obtention d'un penalty par le PSG, consécutivement à une faute sur Edinson Cavani, et sa décision de tirer ce penalty.

Les supporters ont scandé le nom de Cavani afin qu'El Matador se fasse justice, ce qui pouvait lui permettre de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG devant Zlatan Ibrahimovic s'il trompait le portier dijonnais. Mais c'est Neymar qui a pris le ballon et marqué ce penalty, ce qui a déclenché une bronca pas bien méchante. Le joueur brésilien l'a cependant un peu mal pris...