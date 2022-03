PSG : Leonardo fait une offre démente en Italie !

Dans : PSG.

Cible de nombreuses critiques depuis l’élimination du PSG en Ligue des Champions par le Real Madrid, Leonardo a décidé de réagir dans ce qu’il fait de mieux : le recrutement.

S’il est désormais pointé du doigt pour son incapacité à gérer les stars, mais aussi celle de vendre correctement des joueurs indésirables, le Brésilien a toujours beaucoup d’idées pour faire venir des nouveaux joueurs. Et l’ancien numéro 7 du PSG le sait bien, s’activer au mercato permet souvent d’avoir les bonnes grâces des supporters, qui sont sensibles à l’idée de voir leur équipe se renforcer. C’est ce que Leonardo compte faire, en se penchant une nouvelle fois vers l’Italie et le Milan AC. La Gazzetta balance une véritable bombe ce mardi en annonçant que le PSG a déjà effectué une première offre au club lombard afin d’acquérir Rafael Leao. L’ancien lillois progresse chaque année depuis son arrivée à Milan en 2019, pour 23 millions d’euros.

Le Milan AC résiste au PSG !

Désormais considéré comme un élément offensif de poids au sein d’une attaque prestigieuse où figurent Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic, il a déjà dépassé la barre des 10 buts cette saison. Surnommé au Portugal le « Mbappé portugais », Rafael Leao était en discussion avec le Milan AC pour une prolongation de contrat avec un salaire revu à la hausse. Mais l’offre du PSG risque de tout remettre à plat, puisque Leonardo a posé un chèque de 70 millions d’euros sur la table. Et dans le même temps, le club parisien se propose de lâcher un salaire de 6 millions d’euros par an à l’attaquant portugais de 22 ans. Pour le moment sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Milan AC, Rafael Leao se trouve donc dans une situation confortable avec la volonté de son club actuel de tout faire pour le prolonger. Cela n’empêchera pas Leonardo de tout faire pour essayer de s’offrir la pépite portugaise, et de rêver un couloir gauche composé de Nuno Mendes et Rafael Leao.