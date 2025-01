PSG ‍: Lee Kang-In vendu, la Premier League va frapper ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va vivre un mois de janvier mouvementé. Le club de la capitale aimerait se séparer de certains joueurs indésirables en priorité. Mais attention aussi aux assauts pour des éléments majeurs de Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain a parfaitement bien débuté son année 2025 en remportant le Trophée des champions contre l'AS Monaco. Un succès bon pour la confiance des hommes de Luis Enrique, qui ne manqueront pas de matchs importants à disputer lors de ce mois de janvier. Aussi, il faudra gérer le marché des transferts hivernal. Le PSG veut céder Milan Skriniar et Randal Kolo Muani en priorité. Mais attention aussi aux assauts pour d'autres joueurs parisiens. Ces dernières heures, c'est Lee Kang-In qui est cité parmi les potentiels départs cet hiver côté parisien.

La Premier League adore Lee Kang-In

Selon les informations de Tutto Mercato Web, le Sud-Coréen a en effet tapé dans l'oeil de deux clubs de Premier League : Newcastle et Manchester United. Les deux formations se sont récemment renseignées quant à la faisabilité d'un transfert dans les prochains jours. L'ancien de Valence n'est pas un titulaire indiscutable au PSG malgré l'importance qu'il a aux yeux de Luis Enrique. Newcastle et Manchester United voudraient lui offrir bien plus de temps de jeu, alors que Lee Kang-In est estimé à quelque 40 millions d'euros. Pour rappel, le joueur de 23 ans a inscrit six buts et délivré deux passes décisives en 24 matchs disputés avec le Paris Saint-Germain cette saison.

Le PSG compte sur lui et il serait étonnant que le club de la capitale accepte de s'en séparer cet hiver. Mais on n'en est pas à une surprise près au PSG, qui voudra se renforcer en attaque en cas de départs. Chose importante à prendre en compte pour le Sud-Coréen, le fait que ni Manchester United, ni Newcastle ne disputent la Ligue des champions.