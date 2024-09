PSG ‍: Le roi Barcola couronné par une légende

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Meilleur buteur de Ligue 1, Bradley Barcola a pris une autre dimension au PSG. Outre ses buts, le jeune ailier dégage une assurance qui en fait le visage du PSG post-Mbappé.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG a cessé d'être le club d'un seul joueur. L'équipe de Luis Enrique ressemble à un collectif plus homogène sur le terrain où aucun élément ne bénéficie d'un traitement de faveur dans les tâches défensives. En dehors du terrain, par contre, un homme commence à se dégager dans l'opinion publique. Il s'agit de Bradley Barcola. L'ancien lyonnais progresse à un rythme soutenu depuis son arrivée il y a un an. Fini « Bambi », Barcola est un vrai requin au PSG comme le montrent les statistiques. Avec 6 buts en 6 matchs de Ligue 1, il domine le classement des buteurs.

Barcola est le futur visage du PSG

Sa dernière grande prestation est survenue vendredi soir quand il a inscrit un doublé contre Rennes. Barcola a été omniprésent sur la pelouse, étant impliqué sur les trois buts parisiens. Son travail défensif et son abattage sont indéniables tout comme sa grande sérénité. Rarement agacé, Barcola exprime une certaine joie de vivre au PSG. Cette fraîcheur séduit une légende du club parisien, Luis Fernandez. L'ancien milieu et entraîneur du PSG estime que Bradley Barcola devrait vite devenir le chouchou du Parc des Princes.

« Les supporters ont raison de l’aimer » : pourquoi Bradley Barcola est le nouveau phénomène du PSG

« S’il ne l’est pas encore, il en prend sérieusement le chemin. Sur le terrain, il imprime un style de jeu, un état d’esprit et une implication, avec ses aller-retours, que les gens adorent. Il est jeune, il va encore progresser. Mais on sent qu’il a cette personnalité faite d’humilité et ces qualités footballistiques spectaculaires qui attirent les gens au stade. Les supporters ont raison de l’aimer », a t-il indiqué auprès du quotidien Le Parisien. Une popularité toute nouvelle qui pourrait vite gagner la France entière, surtout au vu des débuts réussis de Bradley Barcola en Equipe de France.