PSG ‍: La priorité de l’été prochain déjà dévoilée

Cet été, le PSG a fait le choix de ne pas recruter d’attaquant malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Une décision assumée par le club parisien, qui n’envisage pas non plus de recruter d’attaquant l’été prochain.

Le mercato estival a été plus calme que prévu pour les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels s’attendaient à de gros changements pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Finalement, le champion de France en titre a pris le pari de ne pas recruter de star en attaque et cela malgré la perte de son meilleur buteur. Luis Enrique et Luis Campos ont opté pour une stratégie différente avec un renfort par ligne (Pacho, Neves, Doué) et aucune star n’a rejoint le PSG lors de ce mercato. Pour l’instant, les dirigeants franciliens ne regrettent pas cette décision.

Ils ont même l’intention d’appliquer cette politique pour les années à venir puisque selon les informations du site 90 Min, le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de recruter un nouvel attaquant lors du prochain mercato estival en 2025. Luis Enrique est pleinement satisfait de son secteur offensif et souhaite faire de Barcola et Doué les stars de demain, raison pour laquelle il n’a aucunement l’intention de leur mettre de nouveaux joueurs face à eux. En revanche, Luis Enrique a d’ores et déjà fait savoir à sa direction qu’un poste doit absolument être renforcé à l’horizon 2025, celui de défenseur central.

Le PSG veut un défenseur central en 2025

Le coach espagnol est satisfait des premiers pas de Willian Pacho, mais il s’estime encore un peu juste dans ce secteur de jeu où il n’est pas épargné par les blessures à répétition de Lucas Hernandez et de Presnel Kimpembe. Luis Enrique est satisfait des prestations de son capitaine Marquinhos, mais il sait aussi que le Brésilien ne sera pas éternel. Il aimerait donc un joueur de plus à un poste où le PSG fonde beaucoup d’espoirs sur Beraldo et Pacho. Un défenseur central de gros calibre sera la grande priorité du mercato estival de 2025 au Paris Saint-Germain, sans faire de folies pour autant. Car les supporters l’ont sans doute compris, l’heure n’est plus aux dépenses sans compter au PSG, où l’on souhaite être plus raisonnable et ne plus surpayer. Reste maintenant à voir quel défenseur parviendra à trouver le PSG sans se ruiner dans les mois à venir.