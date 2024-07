PSG ‍: La piste Kvaratskhelia s'écroule ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Choix numéro 1 du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, Khvicha Kvaratskhelia est toujours lié avec Naples et du côté italien on annonce que jamais l'attaquant géorgien ne rejoindra le PSG cet été.

C'était devenu l'attaquant préféré des supporters du PSG lors de cet Euro 2024, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas empêché à lui seul l'élimination de la Géorgie par l'Espagne. Mais c'est une évidence, l'attaquant de Naples a montré d'énormes qualités et Luis Enrique a probablement été conforté dans son choix de demander à Luis Campos de faire venir Kvaratskhelia à Paris cet été. Sauf que du côté d'Aurelio de Laurentiis on refuse fermement l départ du joueur géorgien et la presse italien confirme que si le propriétaire du Napoli est prêt à vendre Victor Osimhen, il est déterminé à garder Kvara.

Le salaire du PSG fait craquer la star géorgienne

Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain a mis le paquet, puisque Tuttosport révèle que les champions proposent 11 millions d'euros par an à l'attaquant de 23 ans jusqu'en 2029, là où s'il accepte de prolonger, le club italien lui versera 5,5 millions par saison, contre 1,4ME par an actuellement. De quoi pousser Mamuka Jugel, l'agent de Kvaratskhelia à faire le forcing. Mais le quotidien sportif italien confirme que le patron de Naples reste inflexible et que le départ de la star napolitaine est impossible cet été.

Pour Aurelio de Laurentiis, les choses sont claires, soit Kvaratskhelia accepte l'offre de prolongation avec cette légère augmentation de salaire et éventuellement une clause de sortie, soit le joueur restera puisqu'il a un contrat jusqu'en 2027. « De Laurentiis n'entend même pas écouter les offres de 100-110 millions d'euros pour vendre sa star. Et Antonio Conte (Ndlr : le nouvel entraîneur de Naples) le considérant comme essentiel, le président du club italien entend le satisfaire en gardant l'ailier en Campanie. Même au prix d’un bras-de-fer en cas d’absence d’accord sur la prolongation », précise Tuttosport.

Autrement dit, le Paris Saint-Germain est bien mal embarqué dans ce dossier, car si certains présidents peuvent éventuellement céder rapidement, Aurelio de Laurentiis est réputé pour avoir la tête dure et ne pas facilement lâcher prise lors des négociations sur le marché des transferts. Le PSG devrait donc commencer à se pencher sur un plan B, histoire de ne pas trop perdre de temps avec la piste Khvicha Kvaratskhelia.