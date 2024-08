PSG ‍: La piste Jadon Sancho officiellement enterrée

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG pourrait encore se montrer actif en cette fin de mercato estival. Jadon Sancho a longtemps été annoncé comme une cible du club de la capitale.

A Paris, on attend les dernières heures du mercato estival afin de saisir ou non des opportunités. Le début de saison est presque parfait et a de quoi rassurer Luis Enrique sur son plan de bataille. Néanmoins, tous les postes ne sont pas doublés et beaucoup chez les fans et observateurs aimeraient encore des arrivées. En attaque, le PSG a longtemps eu des vues sur Jadon Sancho, en partance de Manchester United. Mais voilà, l'Anglais n'est pas une grande priorité pour les champions de France. Sauf énorme rebondissement, l'ancien du Borussia Dortmund ne signera d'ailleurs pas au PSG cet été.

Jadon Sancho et le PSG, la piste est morte

Selon les informations de Inews, le club de la capitale a récemment indiqué à toutes les parties concernées qu'il n'était plus intéressé par Jadon Sancho. Cela fait notamment suite à l'arrivée récente de Désiré Doué, qui peut remplir la même mission selon Luis Enrique et la direction francilienne. Sancho pourrait rebondir de son côté... à la Juve, qui pourrait même le récupérer en prêt pour toute la saison. Une piste de moins donc pour le Paris Saint-Germain, qui fait durer le suspense sur la fin de son mercato estival. Il reste une semaine aux champions de France pour trouver leur bonheur, sous peine de devoir attendre au moins l'hiver prochain pour rectifier le tir. Avec le nouveau format de la Ligue des champions, les rencontres vont s'enchainer et tout le monde n'est pas forcément rassuré au vu de la profondeur d'effectif du Paris Saint-Germain. Mais la réalité du marché a aussi ses raisons et Paris ne veut plus forcément surpayer pour se renforcer.