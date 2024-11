PSG ‍: L'Equipe sort les dossiers sur Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le journal L’Equipe a Luis Enrique dans le viseur et fait feu. Des joueurs se confient, le vestiaire se fissure et l'entraineur du PSG ne pense qu'à lui selon le quotidien sportif.

Le PSG a suffisamment été pointé du doigt pour faire sauter ses entraineurs à chaque européen, pour se voir désormais reprocher le contraire. Malgré le fiasco que représente la campagne actuelle de Ligue des Champions, qui vaudrait une élimination directe dans l’ancienne formule, la confiance est renouvelée sans sourciller envers Luis Enrique. Du moins du côté de la direction. Les supporters sont pour le moment toujours derrière leur entraineur, eux qui ont réclamé une équipe sans stars et avec des jeunes prometteurs pour l’avenir, sont servis et en voient pour le moment les résultats décevants.

Les joueurs ont du mal avec Luis Enrique

Dans le vestiaire, les langues commencent en tout cas à se délier, puisque dans L’Equipe, on rapporte des discussions internes où les joueurs en ont marre d’être baladés à chaque match, de ne pas savoir qui jouera où et d’être « traités comme des pions dans un jeu d’échec ». Ce n’est pourtant pas une surprise puisque cela a toujours été le fonctionnement de Luis Enrique, qui impose ses idées, ce qui est normal pour un entraineur, mais en se mettant toujours en avant.

C’est ce que souligner Mélisande Gomez sur La Chaine L’Equipe. La journaliste rappelle comment marche l’entraineur espagnol, et notamment ses débuts à la Roma où en Italie, pays de la culture tactique, il avait très rapidement fait craquer le vestiaire. « Il fait partie des entraineurs qui veulent être au centre du jeu. Sauf que quand tu n’es plus sur le terrain, tu n’es plus au centre du jeu. Ce sont tes joueurs qui doivent l’être, tu dois voir que les qualités de tes propres joueurs. Luis Enrique, il veut qu’on parle de lui, qu’on dise que ce qu’il a fait à la fin du match c’est génial. Tout le temps. Quand il commençait, il était à la Roma et les joueurs hallucinaient car ils étaient au courant deux heures avant le match de trucs incroyables où le milieu gauche se retrouvait arrière droit. Totti le considérait comme fou et trouvait qu’il racontait n’importe quoi. Pour le coup, les Italiens ont l’habitude de bosser tactiquement dans la semaine en vue du match, donc là ça n’allait pas. Il est comme ça, il veut toujours tenter des trucs et y’a jamais deux « 11 » similaires d’affilée. Les joueurs, tu leur demandes, ils ne savent pas. Je ne comprends pas », a glissé la journaliste de L’Equipe, pour qui Luis Enrique laisse les suiveurs du PSG dubitatifs, mais est surtout en train de perdre son vestiaire.

Et cela à tendance à se voir notamment à Munich, où les Parisiens ont parfois joué avec un 4-4-2 avec deux attaquants excentrés, et personne dans l’axe. Difficile de marquer, ou même de se procurer des occasions, dans ces conditions.