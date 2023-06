PSG ‍: L'entraineur que Luis Campos veut à la place de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Si Paris était proche de parvenir à un accord avec Julian Nagelsmann, l'arrivée de l'Allemand a échoué. Désormais, le PSG mise sur Luis Enrique, mais pense aussi à Sergio Conceição. Le prix du Portugais est connu.

Nagelsmann hors course, le PSG a jeté son dévolu sur Luis Enrique, mais pas uniquement. L'entraîneur portugais Sergio Conceiçao est aussi une cible très concrète pour prendre la place de Christophe Galtier qui n'est toujours pas libéré de son contrat à Paris. Thiago Motta est également en lice mais l'ancien coach du FC Nantes présente plus de garanties que l'entraîneur de Bologne. Le tacticien de 48 ans est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le FC Porto et Pinto da Costa, président du club, souhaite que l'ancien joueur de la Lazio de Rome termine son contrat. Selon les informations d'A Bola, si le PSG souhaite recruter Sergio Conceição, il faudra dépenser 18 millions d'euros. Une somme très élevée pour recruter un entraîneur. D'autant plus que Paris va déjà devoir lâcher une grosse somme pour libérer Galtier de son contrat.

18 millions, Paris doit payer le prix fort pour Conceição

Le média portugais affirme que Sergio Conceição est très apprécié au PSG, surtout par Luís Campos. Jorge Mendes qui s'occupe de la carrière du coach portugais a de très bonnes relations avec le directeur sportif du club de la capitale et plus généralement avec la direction parisienne et Nasser Al-Khelaifi. Présent à Porto depuis juin 2017, Conceição a remporté 10 trophées avec les Dragons dont 3 championnats portugais et une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Auteur d'un bon passage au FC Nantes, le Portugais pourrait faire son retour en Ligue 1, cette fois avec le PSG qui domine outrageusement le championnat de France. Reste à savoir si le PSG sera en mesure de payer pour licencier Galtier et également payer pour recruter Sergio Conceição.