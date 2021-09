PSG : Le geste polémique de Mbappé contre Metz

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Paris SG, vainqueur à la dernière seconde à Metz ce mercredi soir, a failli marquer un but qui n’aurait pas fini de faire parler.

En fin de rencontre, les joueurs messins ont sorti le ballon dans leur moitié de terrain pour permettre aux soigneurs d’intervenir sur l’un de leur coéquipier, blessé. Après l’intervention, la touche a été effectuée par le PSG, et Mbappé s’est retrouvé avec le ballon. Au lieu de le rendre simplement aux Lorrains, le numéro 7 parisien a envoyé un ballon en hauteur qui filait sous la barre. Cela a surpris tout le monde, Oukidja devant se détendre de tout son long pour repousser la balle lobée, et la sauver juste devant sa ligne devant un public médusé.

Le gardien messin a piqué une grosse colère, tout comme plusieurs joueurs messins qui ont reproché à Mbappé d’avoir voulu marquer un but contraire aux règles élémentaires du fair-play. Légèrement secoué, Mbappé a assuré qu’il avait simplement voulu rendre le ballon, et que le gardien avait exagéré sa parade. Le tout en rigolant, ce qui a permis de détendre un peu l’atmosphère, même si les ralentis sont parlants. Sans une envolée d’Oukidja, le ballon aurait bien fini sa course sous la barre, et la « passe » de Mbappé était tout de même sacrément appuyée. Un but qui aurait fait le tour de la planète, et n'aurait pas vraiment mis en lumière le comportement de l'attaquant parisien, pour qui il y avait tout de même plus simple comme façon de rendre le ballon.