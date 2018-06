PSG : L'entourage de Ngolo Kanté valide un transfert au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Titulaire indiscutable à Chelsea et en Equipe de France, Ngolo Kanté s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde depuis 2 ans.

Joueur à l’état d’esprit remarquable, il fait « l’unanimité » au Paris Saint-Germain, qui recherche un milieu défensif au mercato, selon France Football. Mais le dossier menant au pilier de Chelsea est délicat, tout d’abord car l’ancien milieu défensif de Leicester coûte très cher. Mais également parce que le joueur se plaît à Londres et n’a pas envie de quitter l’Angleterre.

Néanmoins, l’entourage de Ngolo Kanté fait le forcing pour un transfert au PSG selon l’hebdomadaire. « Si son entourage et son agent l’encouragent à rejoindre Paris, Kanté préfère attendre l’officialisation du nom du prochain entraîneur des Blues avant de se prononcer sur son avenir. L’offre du PSG et le contrat sont déjà prêts, mais rien ne devrait bouger avant la fin de la Coupe du monde » explique le magazine dans son édition. Autant dire que le PSG, qui s’est vu proposer Marouane Fellaini et qui n’est pas parvenu à faire céder Dortmund pour Weigl, attend avec impatience la fin du Mondial. Pour peut-être frapper un immense coup sur le marché des transferts avec un transfert qui avoisinerait 90ME…