PSG ‍: L’ennemi du Qatar vient pourrir le dossier Saka

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un but décisif contre la Suisse en quart de finale de l’Euro avec l’Angleterre (1-1), Bukayo Saka est un joueur surveillé par le PSG dans l’optique du mercato estival selon la presse britannique.

D’après les échos de Caught Offside, le profil de Bukayo Saka plait beaucoup à l’état-major du Paris Saint-Germain et notamment à Luis Enrique, même si le profil de l’ailier anglais, un gaucher qui joue à droite, se rapproche beaucoup de celui d’un certain Ousmane Dembélé. Malgré cela, Bukayo Saka a des admirateurs au PSG et ce n’est pas vraiment une surprise, car il faudrait être difficile pour ne pas aimer le fantastique ailier d’Arsenal. Un transfert à Paris cet été est-il néanmoins réaliste ? Pour la presse britannique, rien n’est impossible même si les Gunners ne sont clairement pas vendeurs en ce qui concerne leur ailier de 22 ans, sous contrat avec le club londonien jusqu’en juin 2027.

PSG : Luis Enrique a une idée, un attaquant à 140 millions d'euros https://t.co/RwEAVjMnR0 — Foot01.com (@Foot01_com) July 7, 2024

Comme dans le dossier William Saliba, Mikel Arteta a mis son véto au départ de Bukayo Saka, un titulaire indiscutable à ses yeux et qu’il sera très difficile de remplacer. Arsenal ne veut pas vendre sa pépite, un premier coup dur pour le PSG, qui doit également faire face à une concurrence inattendue. A en croire les informations du site Real Madrid Exclusivo, le club merengue est également attentif au dossier Bukayo Saka. Malgré un secteur offensif déjà blindé avec Rodrygo, Mbappé, Vinicius, Bellingham ou encore Arda Güler, le Real Madrid a un oeil sur la situation de Bukayo Saka et pourrait venir compromettre les chances du PSG de s’attacher les services du natif de Londres.

Le Real Madrid est aussi sur Bukayo Saka

Le média pro-Real affirme que Florentino Pérez et les dirigeants du Real Madrid sont fans de Bukayo Saka et ne s’interdisent pas de passer à l’offensive, notamment en cas de départ dans le secteur offensif d’ici la fin de l’été. Un départ de Rodrygo a parfois été évoqué dans la presse, notamment suite à la signature de Kylian Mbappé mais sauf tremblement de terre, l’ailier brésilien devrait rester au Real Madrid au moins une saison de plus. De quoi refroidir la piste Bukayo Saka ? Un transfert de l’Anglais vers la capitale espagnole serait une surprise mais le PSG devra tenir compte de cette information dans les semaines à venir, au cas où il souhaiterait bouger pour faire venir l’ailier anglais des Gunners.