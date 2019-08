PSG : L'Emir du Qatar doit rigoler avec le dossier Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Neymar a beau avoir des envies d’ailleurs, le Paris Saint-Germain maîtrise parfaitement ce dossier au mercato.

En effet, le club de la capitale s’est montré ferme à l’égard du joueur et des clubs intéressés, indiquant qu’il faudrait lâcher une grosse somme en cash pour rendre possible un éventuel transfert. Néanmoins en Espagne, on indique toujours que le FC Barcelone est en position de force dans ce dossier. Et pour preuve, le Mundo Deportivo affirme sans sourciller que le champion d’Espagne a l’avantage sur Nasser Al-Khelaïfi dans le dossier Neymar, et qu’un échange est toujours possible.

« L’idée de Bartomeu (ndlr : président du FC Barcelone) reste claire : miser sur une formule dans laquelle Neymar peut rejoindre le Barça par le biais d’un échange de joueurs. Et s’il doit ajouter de l’argent, que ce soit aussi peu que possible. L’ordre de le transférer qui a été donné au PSG par Neymar a de la valeur pour le Barça, qui sait que pour la première fois, il est en position de force dans les négociations avec Nasser Al-Khelaïfi et veut en profiter » indique le média. Du côté de Paris évidemment, on rigolera doucement de cette information du média espagnol, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo semblant clairement en position de force dans ce dossier.