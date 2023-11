PSG ‍: L'égoïste Mbappé va flinguer le Real, il l'annonce

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Bien parti pour aller au bout de son contrat, Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid pour la saison prochaine, même si plus personne n'ose le jurer dans la capitale espagnole. Surtout que le profil de l'attaquant du PSG pose question.

Le Real Madrid, qui court après Kylian Mbappé depuis plus de six ans, sera à un carrefour stratégique cet été. L’attaquant du PSG se dirige vers une sortie libre du club de la capitale française, sachant qu’une prolongation n’est absolument pas à l’ordre du jour et que même Nasser Al-Khelaïfi semble s’être fait une raison à ce sujet. Le rêve de toujours de l’international français est de signer pour le Real Madrid, et cela pourrait bien devenir réalité en fin de saison, avec d’énormes primes à la signature et un salaire jamais vu au sein de la Casa Blanca, mais une arrivée libre qui redorera le blason de Florentino Pérez. A moins que le président madrilène n’écoute certaines petites voix en Espagne et dans le monde, qui lui rappellent qu’il y a peut-être mieux à trouver que Kylian Mbappé sur le marché des transferts.

Vinicius-Mbappé, ça va coincer

Pas forcément un joueur plus fort, mais un élément au profil différent, et qui conviendrait mieux à la formation madrilène. Il s’agit bien évidement d’Erling Haaland, qui empile les buts avec Manchester City et a même devancé le Français sur le podium du Ballon d’Or 2023. Le Norvégien a l’énorme avantage d’être un pur avant-centre, un finisseur qui ne demande pas à toucher trop de ballons, mais juste dans les bonnes zones avec des joueurs à son service pour la construction des actions. Un problème en moins pour le futur Real Madrid, tant Kylian Mbappé est toujours beaucoup plus à l’aise sur son aile gauche, où Vinicius Junior a une place réservée. Surtout que le Brésilien vient de prolonger son contrat sur la durée, ce qui n’est donc pas pour partir l’été prochain.

La question mérite en tout cas de se poser pour Steve Nicol, consultant pour ESPN et pour qui le Real Madrid serait inspiré de changer de cible principale au prochain mercato estival. « Ce serait vraiment incroyable de voir Jude Bellingham et Erling Haaland être réunis, et avec Vinicius sur l’aile gauche aussi. L’impression que l’on a, c’est que si Mbappé arrivait dans cette équipe, cela compliquerait tout. Il donne vraiment l’impression de penser à « moi, moi, moi » et je me dis, si j’étais fan du Real Madrid, je préfèrerais avoir Haaland dans cette configuration. Avec Haaland en pointe, Bellingham derrière lui et Vinicius à gauche, cela me semble parfait », a expliqué l’Ecossais passé notamment à Liverpool dans sa carrière.

Florentino Pérez rêve toujours de Mbappé

Une possibilité qui fait donc saliver, même si ce n’est pas vraiment la tendance. Si le Real Madrid essaye bien de faire signer Kylian Mbappé cet été, le transfert d’Erling Haaland, qui se sent très bien à Manchester City, reste très hypothétique. Florentino Pérez n’a jamais manqué d’ambition sur le marché des transferts, notamment pour acheter les meilleurs joueurs de la planète. Mais, n’en déplaise à Steve Nicol et de nombreux observateurs, la priorité reste de récupérer le joueur libre en provenance du PSG, et charge ensuite au futur entraineur du Real Madrid de parvenir à en tirer le meilleur avec les joueurs de l’effectif.