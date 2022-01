Le PSG veut le chouchou de Bielsa, Liverpool contrariée

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Liverpool s'apprête à faire une offre pour Kalvin Phillips. Mais le Paris Saint-Germain, intéressé, a plus de chances car Leeds ne souhaite pas vendre l'international anglais à un autre club de Premier League.

Impressionnant en Championship sous les ordres de Marcelo Bielsa, Kalvin Phillips avait été récompensé par une sélection en équipe d'Angleterre, alors même qu'il n'avait jamais évolué en Premier League. Un exploit retentissant qui en dit long sur les qualités de cette sentinelle. La saison dernière, Kalvin Phillips a extrêmement bien géré la transition de la deuxième à la première division. Il a été l'un des grands artisans de l'excellente saison de Leeds au plus haut niveau, si bien que Gareth Southgate lui a offert une place de choix en sélection lors de l'Euro, conclu par une finale. Le joueur de 26 ans jouit d'une très belle cote auprès des plus grands clubs européens. Et il n'est pas insensible à ces intérêts, alors qu'il vit une saison beaucoup plus compliquée collectivement. Il veut passer un cap et plusieurs gros clubs sont prêts à lui offrir cette possibilité, particulièrement Liverpool mais aussi le PSG et même le Real Madrid et le Bayern Munich.

Liverpool prépare une offre de 40 ME, Leeds va refuser !

Selon les informations d'El Nacional, Liverpool est le club le plus intéressé par Kalvin Phillips. Jurgen Klopp adore le joueur. Les Reds s'apprêtent même à proposer 40 ME à Leeds pour racheter le contrat du joueur qui court jusqu'en juin 2024. Mais mauvaise nouvelle pour les pensionnaires d'Anfield, le club de Marcelo Bielsa, n'ayant aucune intention de renforcer un club de Premier League, devrait refuser cette offre. Une porte s'entrouvre donc pour le PSG, bel et bien intéressé par Kalvin Phillips toujours selon le même média. Le Real Madrid et le Bayern Munich réfléchissent à passer à l'offensive également. La concurrence peut devenir rude, mais le PSG a, au moins, déjà une longueur d'avance sur Liverpool.