PSG ‍: L’Arabie Saoudite fait le bonheur de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Luis Enrique la saison passée, Nordi Mukiele a de fortes chances de quitter le PSG lors de ce mercato estival. L’ancien défenseur du RB Leipzig a reçu une offre en provenance d’Arabie Saoudite.

Recruté par le Paris Saint-Germain pour 12 millions d’euros il y a deux ans, Nordi Mukiele a peu de chances de rester dans la capitale française à l’issue de ce mercato estival. Et pour cause, malgré un profil intéressant de latéral droit polyvalent, capable de dépanner dans l’axe ou à gauche, le natif de Montreuil n’a pas du tout les faveurs de Luis Enrique. C’est peu dire, alors que le coach du PSG a parfois préféré utiliser Carlos Soler ou Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit, lorsque son titulaire Achraf Hakimi était absent. Le profil de Nordi Mukiele ne lui convient pas, sans parler d’aspects extra-sportifs qui ont parfois été évoqués dans l’actualité parisienne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nordi Mukiele (@nordimukiele)

Le départ de l’international français (1 sélection) ne fait plus beaucoup de doute et la tendance se confirme en ce début de semaine puisque selon les informations de PSG Inside Actu, le champion de France en titre a reçu une offre ferme pour le défenseur d’1m87. En effet, le compte insider dévoile que le club saoudien d’Al-Hilal a soumis en fin de semaine dernière une offre ferme pour celui qui a également porté les couleurs de Montpellier. Pour l’heure, on ignore si la proposition émanant de l’Arabie Saoudite a été acceptée par l’état-major du Paris Saint-Germain.

Nordi Mukiele vers l'Arabie Saoudite

Une chose est en revanche certaine, le joueur a demandé à partir et le club parisien ne le retiendra pas. Au contraire, Luis Enrique est satisfait de s’en débarrasser, lui qui a rapidement fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas du tout sur Nordi Mukiele pour la saison à venir. Reste maintenant à savoir sur quel joueur s’appuiera l’ancien sélectionneur de la Roja en tant que doublure d’Achraf Hakimi la saison prochaine. En fin de saison dernière, le jeune Yoram Zague avait eu les faveurs de l’entraîneur espagnol en bénéficiant d’un peu de temps de jeu en Ligue 1. Cela pourrait de nouveau être le cas l’an prochain, tandis que Colin Dagba, de retour de prêt, ne devrait pas entrer dans les plans du PSG et semble promis à un nouveau départ.