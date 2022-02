PSG : Kylian Mbappé ment, Paris United accuse

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Se confiant dimanche soir sur Prime Video, Kylian Mbappé a repoussé à plus tard sa décision concernant son avenir au PSG ou au Real Madrid. Un journaliste estime que l'attaquant français bluffe.

Dans la foulée de la nette victoire du Paris Saint-Germain à Lille, Kylian Mbappé s’est exprimé en direct au micro de Thibault Le Rol. Et l’attaquant français a répondu sans détour lorsque la possibilité de négociations en cours avec le Real Madrid a été évoquée. « Non, ma décision n’est pas prise (…) Même si je suis libre de faire ce que je veux à l’heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid », a notamment précisé Kylian Mbappé, qui l’an dernier n’avait pas hésité à dire qu’il avait effectivement demandé à rejoindre Karim Benzema à Madrid lors du mercato d’été, mais que cette possibilité d’un transfert payant avait été refusée par les dirigeants du PSG. Sur le papier, les choses sont claires, ou du moins semblent l’être si l’on en croit strictement les propos du meilleur buteur parisien de cette saison. Mais certains pensent qu’il ne faut justement pas croire tout ce que dit Kylian Mbappé.

Mbappé à Madrid, c'est plié à 100%

TT x KM 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OzRhhx77Gy — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 29, 2021

C’est notamment ce que pense Nicolas Puiravau, un des rédacteurs du collectif Paris United, qui connaît particulièrement le PSG et ses coulisses. Dans le podcast consacré à la victoire du club de la capitale, le journaliste a lui une interprétation radicalement différente des propos de Kylian Mbappé. « Mbappé il va partir au Real Madrid, et il n’a pas besoin de beaucoup parler avec eux, puisque tout est déjà calé. Le contrat est prêt, le salaire est prêt, la prime à la signature également, tout le monde dans la famille va être content de ce petit pactole et puis Mbappé jouera au Real Madrid l’an prochain. Pour moi c’est acté qu’il va partir, il n’y a plus de dossier Mbappé. On me parle du fait que Zidane pourrait le faire rester, je n’y crois même pas (…) Sa déclaration c’est un non-événement, je suis résigné le concernant, cela fait plusieurs mois que c’est plié », a confié Nicolas Puiravau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Une opinion partagée par un autre intervenant de Paris United, Yacine Hamened. Pour celui qui est aussi chroniqueur du Club des 5 et auteur de « Les hors-jeu du football français », le feuilleton Kylian Mbappé est totalement terminé et le Paris Saint-Germain n’a plus aucune illusion à avoir concernant une possible prolongation de contrat de son attaquant. « Ses propos c’est de la politique, je suis persuadé qu’il est déjà au Real Madrid, il n’y a rien de neuf (…) Maintenant c’est le football. Qu’il donne tout jusqu’à la fin et c’est la vie du foot, tant pis pour tout le monde. Au PSG, un joueur comme Di Maria traîne à prolonger et se fout du monde », balance le rédacteur de Paris United, qui colle en passant un gros tacle au coéquipier argentin de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.