PSG ‍: Kvaratskhelia, la star au nom imprononçable arrive à Paris ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain va devoir faire oublier les 45 buts de Kylian Mbappé et cela passe par des renforts offensifs. Khvicha Kvaratskhelia, l'ailier de Naples, a dit oui au PSG.

Les champions de France n'ont pas traîné pour avancer dans ce mercaro estival 2024 puisqu'un accord a déjà été trouvé avec Khvicha Kvaratskhelia, l'ailier international géorgien de Naples. Agé de 23 ans et sous contrat avec le club italien jusqu'en 2027, l'attaquant révélé au Rubin Kazan a validé son possible départ vers le Paris Saint-Germain cet été révèle L'Equipe, mais il reste toutefois à trouver un accord avec Aurelio de Laurentiis, jamais facile à convaincre sauf à aligner les millions d'euros. Et pour l'instant, l'écart entre l'offre du PSG et les attentes du président de Naples est assez colossal. Car si Nasser Al-Khelaifi estime que la valeur de Khvicha Kvaratskhelia tourne autour de 60 millions d'euros, avec la possibilité de faire un petit effort, le patron du Napoli ne voit pas comment l'ailier géorgien pourrait partir à moins de 100 millions. Cependant, le Paris SG a une idée.

Le PSG prêt à inclure des joueurs pour payer moins cher

Car le quotidien sportif affirme que pour faire baisser l'addition, le Paris Saint-Germain aurait proposé d'ajouter un ou plusieurs joueurs dans la transaction afin de ne pas pousser le curseur jusqu'aux 100 millions d'euros demandés par Naples. Cependant, le club d'Aurelio de Laurentiis s'est classé dixième du dernier championnat d'Italie et n'aura aucune rentrée liée aux coupes européennes cette saison, de quoi aiguiser l'appétit du dirigeant napolitain, jamais tendre lorsqu'il s'agit de négocier. Pour le PSG, la signature de Khvicha Kvaratskhelia est la priorité numéro 1 de ce mercato, Luis Enrique souhaitant muscler son attaque après le départ de Kylian Mbappé. L'accord déjà trouvé avec Kvaratskhelia est un bon signal, d'autant qu'à priori l'attaquant est prêt à signer pour une longue durée et avec un salaire raisonnable, à l'échelle du Paris Saint-Germain, mais il faut finir de convaincre De Laurentiis et c'est un sacré problème.

A 23 ans, et même s'il a été moins efficace cette saison que la saison passée, Khvicha Kvaratskhelia est un ailier moderne et à même d'apporter un vrai plus dans l'effectif parisien. Il faut désormais que les clubs s'entendent, mais Paris et Naples ont souvent fait des affaires dans un passé pas si lointain, le souvenir le plus marquant étant la signature d'Edinson Cavani au PSG en 2013 pour 64,5 millions. Si Khvicha Kvaratskhelia est du niveau d'El Matador, alors Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos auront réussi un énorme coup. Sauf pour ceux qui floquent les maillots dans les boutiques du Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia n'étant pas le nom le plus simple à prononcer, sauf à l'appeler par son surnom, Kvara.