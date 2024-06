PSG ‍: Kvaratskhelia, c'est cette semaine ou jamais

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cible du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas de bon de sortie de Naples. Mais le joueur exige de ses dirigeants qu'ils bouclent un accord de prolongation dans les prochains jours.

Depuis la fin de la saison, et avant l'ouverture officielle du marché des transferts ce lundi 10 juin, un joueur focalise l'attention des supporters du PSG, c'est évidemment Khvicha Kvaratskhelia, l'attaquant international géorgien qui évolue à Naples. Selon différentes sources italiennes et françaises, celui qui est surnommé Kvara, ce qui arrange tout le monde, a même déjà négocié son contrat s'il devait signer à Paris. Cependant, dans ce dossier, il y a un gravier dans la chaussure des champions de France, c'est Aurelio de Laurentiis, qui souhaite faire plaisir à son nouvel entraîneur, Antonio Conte.

Un salaire à 4ME pour rester à Naples ?

Le propriétaire du Napoli n'est pas du genre à se laisser faire lors des négociations, et il aurait déjà prévenu l'agent de l'attaquant de 23 ans que le départ de ce dernier était à oublier. Pour conserver Khvicha Kvaratskhelia, De Laurentiis est même prêt à le prolonger jusqu'en 2028 et à faire passer son salaire de 1,5 million d'euros par saison à 4 millions d'euros, plus des bonus. Cependant, l'attaquant géorgien ne veut pas se contenter de paroles. Et la Gazzetta dello Sport explique ce dimanche qu'à la demande de Kvaratskhelia, les agents de ce dernier ont exigé du propriétaire de Naples qu'il officialise son offre et que tout soit réglé dans les prochains jours.

Décidé à jouer l'Euro 2024 avec son pays en ayant l'esprit libre, la Géorgie débutera contre la Turquie le 18 juin, Khvicha Kvaratskhelia impose qu'un accord avec Naples autour d'une prolongation d'un an et cette hausse de salaire soit signé avant le début de la compétition. Pour l'instant, Aurelio de Laurentiis s'est contenté de dire qu'il ne voulait pas que son attaquant parte, mais il n'a jamais proposé de passer à la signature et cela agace le clan Kvaratskhelia. On peut le comprendre, car si Naples offre 4 millions d'euros par an au joueur, le Paris Saint-Germain aurait fait une offre à 7,2 millions d'euros par saison. De quoi faire gamberger, et c'est ce que ne souhaite pas faire le joueur géorgien durant l'Euro 2024.