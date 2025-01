PSG ‍: Kolo Muani à Manchester United, l'énorme surprise

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Randal Kolo Muani est toujours aussi indécis tant de nombreux clubs européens s’arrachent l’attaquant du PSG. La Juventus Turin est en pole dans ce dossier, mais Manchester United n’a pas dit son dernier mot.

Indésirable au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani bénéfice en revanche d’une cote énorme en Europe. Il faut dire que l’ex-attaquant de Francfort est quasiment un titulaire en Equipe de France, où il a terminé l’année 2024 avec le titre honorifique de meilleur buteur. De quoi en faire un joueur très bankable sur le marché des transferts, d’autant que l’ancien Nantais est dans la force de l’âge (26 ans). Ces dernières heures, la Juventus Turin semblait avoir pris un avantage définitif pour s’attacher les services de l’attaquant du PSG.

Une tendance d’ailleurs confirmée par L’Equipe, pour qui la Vieille Dame est proche de boucler la venue de Randal Kolo Muani. Le quotidien national explique que le Borussia Dortmund s’est récemment ajouté à la liste des sérieux courtisans de l’ancienne gâchette de Francfort mais que la Juventus Turin a encore l’avantage. Ce dossier reste toutefois sujet à de nombreux rebondissements possibles. La preuve, PSG Inside Actu affirme de son côté que Manchester United n’a pas abdiqué dans l’idée d’offrir Randal Kolo Muani à son nouvel entraîneur Ruben Amorim.

Manchester United rêve toujours de Kolo Muani

Le compte spécialisé sur X l’affirme, les Red Devils sont « prêts » à dégainer une première offre officielle pour s’attacher les services de l’ancien buteur du FC Nantes. Manchester United espère même boucler rapidement la venue de Randal Kolo Muani afin de renforcer le secteur offensif, qui pourrait être démuni d’Alejandro Garnacho et de Marcus Rashford d’ici le 31 janvier puisque les deux attaquants sont sur le départ. Selon le compte insider sur X, Leipzig, Monaco, Milan, Galatasaray et Tottenham sont également intéressés mais désormais, il semble de plus en plus clair que tout va se jouer entre la Juventus Turin, le Borussia Dortmund et Manchester United. Reste à savoir combien le PSG parviendra à tirer de la vente de son attaquant si convoité.