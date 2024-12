PSG ‍: Kolo-Muani à Arsenal, c'est la surprise de Noël ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Touché aux ischio-jambiers, Bukayo Saka, l'ailier des Gunners, sera absent pendant plusieurs semaines. Et si Kolo Muani, déclassé au PSG, le remplaçait ?

Les blessures sont toujours gênantes pour des clubs aussi ambitieux qu'Arsenal mais cette fois-ci le sort s'est acharné sur le pire joueur possible pour les Gunners. Samedi soir, le club londonien a perdu son leader d'attaque Bukayo Saka sur la pelouse de Crystal Palace. Il s'est fait une déchirure des ischio-jambiers et manquera plusieurs semaines de compétition selon Mikel Arteta. Cette saison, l'international anglais en est déjà à 9 buts marqués et 13 passes décisives délivrées pour son équipe toutes compétitions confondues. Autant dire que son absence va peser lourd alors que la Premier League se poursuit pendant les fêtes, que la Cup arrive et que la Ligue des champions revient dès janvier.

Kolo Muani à Arsenal, Arteta ouvre la porte

Pour ne rien arranger, Arsenal a aussi perdu Raheem Sterling dans ce secteur de jeu. L'ancien joueur de Chelsea, Manchester City ou Liverpool s'est blessé au genou à l'entraînement. De quoi pousser les Gunners à recruter un nouvel attaquant ? Les médias anglais comme The Standard y voient une opportunité pour Randal Kolo Muani. L'attaquant du PSG, écarté par Luis Enrique depuis plusieurs matchs, est convoité par plusieurs clubs anglais avec Manchester United en tête de liste. Cependant, Arsenal pourrait tenter sa chance à cause des blessures selon Mikel Arteta.

Arteta hints Arsenal will look internal for solutions to Saka being out - but adds club ready to move if "something unbelievable" becomes possible next month in January window.



More here:https://t.co/HGMfkGChsR — Simon Collings (@sr_collings) December 23, 2024

« Évidemment, nous n'avions pas prévu cette situation avec (les blessures) de Bukayo et Raheem en même temps. […] Honnêtement, je me concentre désormais sur les ressources dont nous disposons au sein de l'équipe pour être aussi compétitifs que possible (Martinelli, Jesus, Trossard, Nwaneri). Nous avons de nombreuses possibilités pour y parvenir. Et si quelque chose d’incroyable se présente et que le club est prêt à le faire, nous devrons l’envisager », a t-il affirmé en conférence de presse, révélant à demi-mot l'intérêt d'Arsenal pour Randal Kolo Muani cet hiver. Un prêt du joueur serait l'option la plus envisageable et contenterait toutes les parties : Arsenal, Kolo Muani et même le Paris SG qui a offert un salaire colossal pour bien des clubs au Français.