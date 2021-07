PSG : Icardi fait enfin le pressing, c'est pour être vendu !

Dans : PSG.

Le départ de Mauro Icardi se dessine. Après la Juventus, c’est l’AS Roma qui est entrée en contacts avec son épouse. Voilà qui pourrait tout changer pour l’attaque du PSG.

La Juventus ayant décidé de conserver Cristiano Ronaldo pour cette saison, les chances de voir Mauro Icardi rejoindre le Piémont se sont tout de même sacrément atténuées. Rien n’est impossible, car la Vieille Dame a de grandes ambitions pour inverser la tendance après une saison ratée, et Cristiano Ronaldo comme Paulo Dybala ont besoin d’un vrai 9 pour briller. Mais si l’Argentin veut quitter le PSG, et cela semble être le cas, il va aussi devoir travailler sur d’autres pistes. C’est ce qu’a bien compris son entourage, et notamment son épouse Wanda Nara, célèbre en Italie pour être aussi celle qui représente ses intérêts. La sulfureuse personnalité très suivie médiatiquement, travaille au corps l’AS Roma pour en faire un point de chute de son mari.

La Repubblica annonce que les contacts sont désormais concrets entre le clan Icardi et la Louve, qui ne se voit pas continuer avec Edin Dzeko, malgré le salaire encombrant du Bosniaque. S’en défaire ne sera pas évident, mais l’Argentin du PSG est la cible numéro 1 pour l’attaque si cela devait être le cas. José Mourinho l’apprécie, et le journal italien va même plus loin en affirmant qu’il s’agit d’un joueur parfait pour le Spécial One, pas forcément flamboyant, mais diablement efficace. Une preuve en tout cas que Mauro Icardi, malgré les déclarations rassurantes, réfléchit bien à quitter Paris, où il ne fait pas forcément partie des incontournables pour Mauricio Pochettino. Et pourtant, faute d’avoir fait revenir Moise Kean, le Paris SG n’a pas tant de choix que cela devant pour les gros matchs. Son départ provoquerait forcément un achat copieux en pointe, surtout que l’AS Roma estime qu’un chèque à hauteur de 40 ME serait suffisant pour finaliser le transfert de l’ancien capitaine de l’Inter Milan.