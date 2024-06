PSG ‍: Hakimi aux JO, le traitement spécial se confirme

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que ses coéquipiers français Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola seront retenus, Achraf Hakimi devrait être libéré pour les Jeux Olympiques. Le latéral droit marocain va bénéficier d’un traitement particulier de la part du Paris Saint-Germain, notamment grâce aux discussions en cours pour sa prolongation.

A l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, la liste de l’Espagne est tombée. On y retrouve le troisième gardien du Paris Saint-Germain Arnau Tenas, non retenu par ses dirigeants, comme l’a confirmé son sélectionneur Santiago Denia. Il faut dire que son absence pendant ce tournoi (du 24 juillet au 9 août) n’aura pas de grandes conséquences pour l’entraîneur parisien Luis Enrique. Celles de Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola auraient été plus gênantes, d’où le refus auprès du sélectionneur des Bleuets Thierry Henry.

Arnau Tenas will feel like home for the Paris Olympics 🇪🇸🏠 pic.twitter.com/cm8Lrt8gv7 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) June 26, 2024

Dans ce cas, on pouvait s’attendre au même blocage en ce qui concerne Achraf Hakimi, un autre joueur régulièrement titularisé cette saison. Et pourtant, l’international marocain, lui, devrait être autorisé à disputer les Jeux Olympiques cet été. La tendance déjà évoquée par L’Equipe se confirme. Le mois dernier, le quotidien sportif expliquait ce choix inattendu de la direction francilienne. Le Paris Saint-Germain sent son latéral droit particulièrement attaché à sa sélection et donc déterminé à participer à cette compétition.

La situation d'Hakimi décisive

De plus, contrairement à ses coéquipiers Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola présents à l’Euro, le Lion de l’Atlas ne joue pas d’autre compétition internationale cet été. Achraf Hakimi n’a disputé que deux matchs des éliminatoires du Mondial 2026 contre la Zambie (2-1) et le Congo (6-0) au début du mois de juin. Enfin, nos confrères soulignaient l’importance pour le Paris Saint-Germain de ne pas froisser son latéral droit en pleine discussion pour sa prolongation. D’autant que l’ancien Merengue, sous contrat jusqu’en 2026, est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid.