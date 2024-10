PSG ‍: Gyökeres ou Thuram, Luis Enrique va surprendre

Déçu des performances du Français Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain ne retiendra pas forcément son attaquant en cas d’offre cet hiver. Son possible départ pourrait inciter le club francilien à le remplacer grâce à l’une des pistes actuellement à l’étude.

Finalement, le Paris Saint-Germain pourrait admettre son erreur commise cet été. Le club de la capitale n’a pas jugé nécessaire de recruter un avant-centre après le départ de Kylian Mbappé. Mais la blessure de Gonçalo Ramos et les mauvaises prestations de Randal Kolo Muani risquent de changer la donne. Durant le prochain mercato hivernal, l’arrivée d’un attaquant n’est pas à exclure. Surtout si le Français venait à partir, comme l’indiquent certaines rumeurs depuis quelques jours.

🚨🆕 #InterMilanNews 🇫🇷

PSG plans to turn to Inter Milan's French striker Marcus Thuram if they do not achieve the desired result in the transfer of Viktor Gyökeres.



Marcus Thuram is an important player in Inter Milan's attacking line-up and holds a big place in the club's