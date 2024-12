PSG ‍: Fin de l'immunité pour Barcola, Al-Khelaïfi passe aux aveux

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

La relation entre Luis Enrique et Bradley Barcola serait plus que tendue. Et pour ne rien arranger, Nasser al-Khelaïfi ne ferme pas la porte à un recrutement XXL à son poste.

La saison commençait bien pour Bradley Barcola. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisations en 13 rencontres disputées, le numéro 29 du Paris Saint-Germain avait définitivement pris la place de Kylian Mbappé en tant que leader offensif. Si ses prestations domestiques sont jusqu'alors plus que satisfaisantes, celles sur la scène européenne sont beaucoup plus délicates. Après 5 matchs joués en Ligue des champions, Barcola n'a pas encore été décisif et il cherche encore à faire des différences notables au plus haut niveau européen. Sa progression et son plafond de verre atteint lors des grands matchs seraient des raisons pour le PSG de commencer à scruter le marché des transferts pour lui trouver un concurent, et peut-être même un remplaçant. En tout cas, pour Nasser Al-Khelaïfi, la porte est plus qu'ouverte.

Bradley Barcola bientôt sur la touche ?

PSG : Après Dembélé, Barcola va au clash avec Luis Enrique ! https://t.co/Kuw2fRPwlv — Foot01.com (@Foot01_com) December 1, 2024

Devant les prestations européennes décevantes de Bradley Barcola, Nasser al-Khelaïfi ne dit pas non à un recrutement à son poste. « Si une opportunité se présente, nous l’étudierons bien sûr », a affirmé le président du PSG à Sky Sports Allemagne. Pour rappel, le club de la capitale comptait recruter au poste d'ailier gauche l'été dernier, mais s'est heurté à un mur dans le dossier Kvaratskhelia. Avec la concurrence actuelle à son poste, Bradley Barcola est donc tranquillement installé dans le couloir gauche.

Malgré tout, l'ancien de l'OL se sentirait « de plus en plus en décalage avec ce que lui demande son coach et exprime une frustration grandissante en interne ». La relation avec Luis Enrique serait de plus en plus fragile. Le joueur de 22 ans trouverait le système de jeu de son entraineur trop rigide, de quoi l'empêcher de s'épanouir pleinement. Comme l'indique Le Parisien, Luis Enrique et Luis Campos travailleraient ensemble pour trouver un ailier gauche dès le mercato hivernal prochain. Jusqu'à présent, la prolongation de Bradley Barcola était en bonne voie. Elle semble aujourd'hui être en stand-by.